楊鎮浯縣長赴金湖分局了解搜尋過程，感謝大家圓滿完成任務。（警方提供）

楊鎮浯縣長專程赴金湖分局表揚有功人員，感謝大家圓滿完成任務。（警方提供）

楊鎮浯縣長專程赴金湖分局表揚有功人員，感謝大家圓滿完成任務。（警方提供）

曾任老蔣總統侍衛隊員 金門老人走失30小時 除夕尋獲與家人團圓。

曾擔任老蔣總統侍衛隊員的金門73歲陳姓失智老人，昨天在低溫僅10度的清晨走失，軍警消動員百餘人次夜以繼日搜尋30個小時，今天中午在離家5公里的廢棄營區幸運尋獲，趕在除夕夜與家人團圓。楊鎮浯縣長專程赴金湖分局表揚有功人員，感謝大家圓滿完成任務。

警方說明，金湖派出所於昨日早上7時30分接獲民眾報案，指稱失智陳姓老翁穿著單薄衣物，在清晨5時許獨自外出後失聯，家屬憂心不已，擔心他在10度左右低溫下發生意外。

在金湖分局長林炎坐鎮指揮下，由副分局長蔡志慶指揮金湖、金沙所所長、警備隊、偵查隊，兵分多路結合消防局、沙灘車協會及熱心里民20餘人，在其住家方圓3公里的樹林、空屋、碉堡展開地毯式大搜索，但一直沒有下落。

金湖鎮長陳文顧也協同指揮救援，迄昨日下午3時許，熱心民眾通報曾發現疑似老翁出現於林務所一帶。警方據報再次燃起希望，會同家屬及下新厝里民搜尋，但至凌晨2時仍未果，只得暫停作業，重新部署搜尋方向。

今天清晨6許天色微亮，警方再次集結軍方戰車營兵力，在金沙鎮長吳有家協同溪湖里、大洋里、大地社區、新前墩社區鄉親共80餘人持續往內洋大地方向搜尋，12時15分終於在金沙鎮埔華路狗嶼灣附近廢棄營區尋獲，搜尋人員完成任務，現場一陣歡呼。

陳姓老翁過去曾擔任老蔣總統的侍衛隊員，雖然因年老失智，但體能狀況甚佳，看不出曾在連日低溫下度過1天1夜。搜尋員警替他披上警用防寒衣送醫診查，結果並無大礙，讓大家打從心底佩服「真勇!」

縣長楊鎮浯獲悉特於15時30分赴金湖分局，頒發獎金給參與搜尋的有功人員，包括金沙鎮長吳有家、金湖鎮長陳文顧、西湖里里長黃建忠、大洋里里長吳有泰、大洋里發展協會理事長吳嘉翔、大地社區理事長吳能祥、新前墩社區理事長陳慶虎、沙灘車協會理事長關志武、金防部戰車營營長林宏一、英龍面管理委員會主委陳遠傑、信源汽車老闆蔡乙民、叮噹工程行老闆劉時榮及金湖分局同仁。

縣長楊鎮浯表示，家中若有失智老人，家屬應多加關懷照顧，近年縣府社會處、衛生局等相關單位已逐步添購定位手錶、失智手環與QRcode衣物、貼紙與GPS定位系統，請有需要的家屬主動申請，同時協助長者配戴，以避免類此事件再度發生。