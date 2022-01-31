除夕夜不平靜 新北貢寮透天民宅驚傳火警 18:202022/01/31 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 除夕夜不平靜 新北貢寮透天民宅驚傳火警。（陳慰慈翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 除夕夜不平靜 新北貢寮透天民宅驚傳火警。 訂閱影音： 中時新聞網 貢寮區龍蝦大王餐廳旁的一處3層樓高的透天厝民宅，傍晚5時03分發生火災，新北市消防隊獲報後隨即前往救援，據了解，鄰居表示那戶人家已出門，目前仍在搶救，傷亡情況尚不清楚，疑為電線短路造成，確切失火原因仍待進一步釐清。 除夕拜拜疑燒紙錢釀火警 桃園八德民宅陷大火 新北美術館 邀全民參展 #民宅 #不平靜 #新北 #貢寮 #驚傳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北五館一園躲貓貓 分享合影送禮物 04:102022/01/29 地方新聞 呼籲春節連假勿疏忽防疫 侯友宜曝新北稽查3重點 11:352022/01/30 生活 新北第3劑接種率達22％ 侯友宜提醒還要落實這件事 10:162022/01/30 生活 防境外病毒入侵社區這一點最重要 侯友宜曝新北今＋0 10:052022/01/30 生活 北市電影院明起禁止飲食 新北市不跟進 14:042022/01/31 生活 桃園2確診者曾到新北 公布3處足跡包含大潤發、家樂福 14:302022/01/30 生活 臉書發布新年賀歲影片 侯友宜：平安健康是新年最深切盼望 17:062022/01/30 生活 視察防疫旅館 侯友宜贈新春關懷禮包給返台居檢者 17:192022/01/30 生活 男穿神明服到民宅外賣餅乾 不買就吐檳榔渣 民眾氣炸報警 14:092022/01/30 社會 新北除夕垃圾收運量3500噸 較平日暴增2倍 16:542022/01/31 生活 友宜上菜 平安健康是新年最深切盼望 04:102022/01/31 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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