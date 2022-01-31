除夕夜不平靜 新北貢寮透天民宅驚傳火警。

貢寮區龍蝦大王餐廳旁的一處3層樓高的透天厝民宅，傍晚5時03分發生火災，新北市消防隊獲報後隨即前往救援，據了解，鄰居表示那戶人家已出門，目前仍在搶救，傷亡情況尚不清楚，疑為電線短路造成，確切失火原因仍待進一步釐清。