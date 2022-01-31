豐原警分局於31日上午11時許接獲民眾報案，豐原區1家汽車旅館門口有聚眾鬥毆情事。警方獲報出動線上快打警力到場，將現場嫌疑人及被害人共5人帶返豐原派出所調查釐清案情。警方表示，因游姓女子不滿皮包內現金5萬餘元、兩支手機被鄧姓前男友偷走，才撂人前往毆打鄧男，警方偵訊後，全案依竊盜、聚眾鬥毆等罪嫌移送法辦。

警方調查，游姓女子與鄧姓男子原為前男女朋友關係，兩人與多名友人，於昨天深夜11時許，相約於一家汽車旅館唱歌飲酒後，游女發現皮包內現金5萬餘元、手機兩支不翼而飛，懷疑是鄧男所為。游女告知其友人吳男、孫男、謝男等3人，並為游女打抱不平。

游女等人約鄧男今日於該汽車旅館門口前見面，鄧男到場後由吳男、孫男手毆打鄧男，謝男在以手機拍攝過程，並要求鄧男交出兩支手機及現金，鄧男僅交出手機表示現金已花費殆盡。警方獲報案，立馬以優勢警力到場，現場釐清案情並清查在場人身分。

警方強調，警方發現鄧男為傷害通緝犯，即將現場5人全部帶返豐原派出所偵辦。春節期間針對街頭暴力將強勢執法，且持續檢肅黑道幫派、打擊不法組織，確保春節期間治安及民眾安全。