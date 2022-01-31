虎年來臨，不少人都相當關心自己的運勢，命理專家小孟老師在臉書粉專分享，生肖屬虎、蛇、猴、豬的人在虎年流年不利，可能出現破財、血光之災、身體過勞等狀況，並提供化解方法，讓這4個生肖的人可以平安度過虎年。

1、生肖虎

屬虎的人今年遇到「本命年」，也就是太歲當頭座，一定要小心會有太過情緒化的狀況，另外也要注意交通事故或意外發生，有發生車關的可能；財運方面則容易有衝動購物的情況，記住千萬不要因為一時的慾望而消費。

化解方法：多拜虎爺將能得到虎爺的加持，幫忙化解車關與血光之災。

2、生肖蛇

屬蛇的人在虎年是「刑太歲」及「害太歲」之年，要多注意身體健康，容易失眠、身體不適，病痛比較多，此外還會覺得自己有過勞的傾向，記得一切都要以身體健康為主，休息才能為了走更長遠的路；財運方面，錢財幾乎都花在健康上，理財則要保守，不宜做重大投資。

化解方法：在床下壓紅包袋，紅包袋裡放一張白紙寫下破病符，就能破除病氣。

3、生肖猴

屬猴的人在虎年屬「沖太歲」之年，再加上有「大耗」凶星落入，容易破財，所以千萬不可以聽別人說什麼，就貿然下決定投資，今年也不宜創業以免投資失利，若是有業績壓力的人，可在房間放個小葫蘆以抵擋厄運。

化解方法：在包包或錢包裡放一張黃色色紙，色紙上畫5個星星，能幫你招來五路財神。

4、生肖豬

屬豬的人在虎年屬於「合太歲」，加上「破太歲」也來搗亂，容易出現「合久必分」的局面，因此今年不宜亂變動，也不宜談判，另外小人比較多，建議講話委婉一點，不要太直接，否則將得罪上司或主管；財運方面，不宜合夥，簽約和併購時也要仔細看合約，以免因看錯條款而賠大錢。

化解方法：在房間放個小的風獅爺或貔貅，能虎虎生風鎮住煞氣。