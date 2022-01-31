明日是大年初一，公路總局預估，銜接國道及新春參拜熱點周邊路段將出現走春車潮，部分交流道將有車多壅塞情形，另包括台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮等路段則全日都會有車潮，提醒用路人避開尖峰時段，避免塞在車陣中。

公路總局表示，明日部分銜接國道及新春參拜熱點周邊路段將陸續出現車潮，預計在上午8時起，包含台64線接國3中和交流道、台65線土城接國3土城交流道，台74線臺中環線接國3、台86線接國3關廟交流道等路段，南下將有車多壅塞情形。

另台2線關渡路段及福隆~大里路段、台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府等路段，全日都會有走春車潮，提醒用路人行前多參考幸福公路APP即時路況，避開尖峰時段，或循替代道路資訊行駛，避免塞在車陣中。

為利春節連續假期期間交通順暢，公路總局針對台61線、台9線蘇花改路段及台9線南迴公路規劃交通疏導措施，如台61線封閉台68線南寮端西向南下出口匝道、香山至竹南5處平交路口實施時段性封閉措施。

另高公局預估，明日交通量將比今天高，達125百萬車公里，為年平均1.4倍，其中的南向交流道可達70百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.4倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

高公局表示，明日重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹（上午8點-傍晚5點）、彰化系統-埔鹽系統（上午9點到下午4點），北向圓山-大華系統（上午10點到中午12點）；國3南向土城-關西（上午9點到傍晚5點）、快官-霧峰（上午10點到下午1點），北向草屯-霧峰（下午4點到傍晚6點）；國5南向南港系統-頭城（上午5點到傍晚6點），北向宜蘭-坪林（傍晚5點到晚上11點），建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。