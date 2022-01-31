女星王思佳和賴薇如近期因為「綠茶婊」事件，隔空激烈開戰，雙方火力十足，先是王思佳反轟賴薇如是小三，賴薇如反嗆「腿也沒多長，學人劈腿」，還直接互相標記彼此，讓網友看好戲；而王思佳除夕夜（31日）又開直播，和粉絲聊天過程中，提到「不要臉的壞東西」疑似暗喻賴薇如，讓眾人聽了都驚呆。

近期王思佳和賴薇如天天隔空交戰，網友也是看得眼花撩亂，今晚她突然開直播祝賀新年，一邊做造型一邊聊天，她脫口表示「新的一年要大變身，那些壞東西年度最紅就是這個時候了，做那些事情總是會被看破手腳的」、「這世界就是不要臉的最大，做錯事只要大聲就贏了，自信跟自大是兩回事，請務必搞清楚」。

王思佳狂酸賴薇如拿性侵案炒話題一事。(圖/ 摘自臉書)

賴薇如標記王思佳嗆聲「學人劈腿還嘴硬」。(圖/ 摘自臉書)

王思佳一席話疑似在暗指賴薇如，有粉絲在留言支持，還問她「2022年想跟欺負妳的人說什麼」，她也很大方地說，「虎cares（Who cares）」，再說到覺得經歷很多事，也喊話廣大女性可以來看她分享經驗，就會有所警惕。

最近王思佳和賴薇如因為「綠茶婊」事件鬧翻，兩人隔空嗆聲火藥味超濃，甚至不留情直接標記彼此，讓網友看到女星撕破臉也都很驚奇，也紛紛認為「看來這場戰爭會持續延燒」。