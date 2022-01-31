川普政府時期開始的美中貿易戰在後段發展成科技戰，不僅針對大陸半導體產業進行打擊，也對大陸電信設備巨頭華為追殺，一路從呼籲美國盟友禁止華為參與當地5G基建，還將華為列入實體清單，禁止華為取得先進晶片與5G相關服務零組件，甚至導致華為面臨生存危機。對此，華為也開始反擊，對瑞典當局提出排除華為參與當地5G基建的決定。

根據華為給予《法新社》的一份聲明指出，瑞典當局歧視華為、華為銷售5G網路設備及服務的決定，嚴重損害華為在瑞典的投資，違背瑞典的國際義務。華為已在世界銀行集團(World Bank Group) 國際解決投資爭端中心(International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID)的架構下，對瑞典當局提起仲裁程序。

根據瑞典電視台(SVT)報導，華為沒有提出明確的求償金額，但初步估計為52瑞典克朗(kroner)、約為5億5,000萬美元(約為150億元新台幣)，最終金額恐怕更高。瑞典政府為2020年英國宣布禁止華為參與當地5G基建後，第二個禁用華為的歐洲國家，也是首個公開禁止網路營運商採用華為設備建設5G服務的歐洲國家。

外媒報導也指出，由於瑞典電信巨頭、也是華為的競爭對手愛立信(Ericsson)擔憂遭到北京當局的報復行動，反而在華為遭到封殺的同時，也替其求情，避免該公司在大陸市場面臨同樣的處境。瑞典當局下令華為在2025年1月前，必須拆除已建置的電信設備。