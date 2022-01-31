泰國2021年新生兒數54萬4570人創史上新低，首度低於死亡人數。泰媒指出，中產階級在競爭社會中求生存，養兒育女花費龐大，是生養下一代得再三思考的原因。

泰國媒體The Standard報導，根據國家統計局日前公佈的資料顯示，2021年泰國新生兒人數創下歷史新低，只有54萬4570人。

這也是泰國新生兒數目首次低於死亡人數，2021年的死亡人數為56萬3650人。

The Standard統計2012年至去年的新生兒人數，2012年是81萬8901人，之後連年下降，直到去年的54萬4570人。

根據國家統計局數據，1960年代開始，泰國每年有超過100萬個出生登記，1993到1996年間，約在90萬到100萬個，但2012年開始嬰兒登記數少於80萬人。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天的社論指出，泰國生育率一度達到5.1，但一路下降至1.5。如此低的生育率較預期早7年達到，這將嚴重影響人口和勞動力，也會影響由生產導向經濟轉型成創新和科技導向的過程。泰國皇家婦產科學院預測，如果沒有作為，未來10年內會降到1.3。

曼谷郵報指出，泰國中產階級人數增加，但未有龐大資產，卻必須在競爭社會中求生存，養兒育女是很花錢的事。這也是為什麼中產階級生兒育女前會三思，政府應提出清楚的結構型政策促進生育率。

泰國2005年被列為正在高齡化的社會，60歲以上占總人口10%，預估2027年會達到20%，成為真正的高齡社會。2031年若65歲以上人口達20%，將被列為超級高齡化社會。