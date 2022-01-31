來自烏克蘭的美女Youtuber林佳娜近期收到不少粉絲關心家鄉情況，29日在頻道上傳一支影片，跟大家分享身為烏克蘭人對日益高漲「俄烏局勢」的看法，還有自身在異鄉台灣遭遇到俄羅斯人無理對待的經驗。

林佳娜跟大家分享身為烏克蘭人對日益高漲「俄烏局勢」的看法。

擁有高挑身材、精緻五官的林佳娜目前在台灣留學唸書，本身也是一名網紅Youtuber，頻道內容多是關於生活、文化差異、旅遊等等有趣主題，小有名氣的她還上過不少談話性節目，大方跟觀眾分享兩地文化大不同惹出的趣事。29日她在個人頻道「佳娜老師機」po出影片，表示因近期收到太多粉絲主動私訊關心家鄉情況，人在台灣心繫家人的她也決定跟大家報個平安。

影片中林佳娜談到，烏俄長期存在緊張關係，導火線始於1853年爆發克里米亞戰爭，此後烏克蘭境內2座城市人民急欲歸化為俄羅斯人，並稱自己是「新俄羅斯」，加上俄羅斯從中不斷煽動，導致兩國加劇緊張局勢。為了更直接了解兩國人民的想法，林佳娜分享自己分別用烏克蘭文和俄羅斯文進一步搜尋資料。有趣的是，她發現網路上充斥一堆俄羅斯網軍，不斷洗腦大家這一切全是烏克蘭的問題、烏克蘭不好，俄羅斯其實是要保護我們的。另一方面，當她用了烏克蘭文找到的資料發現，烏克蘭的恐慌都是來自俄羅斯即將併吞國家土地，並持續對烏克蘭進行打壓。

由於心心念念遠在烏克蘭的家人，媽媽更擔心她如果回國還可能被抓去從軍，更告訴她：「妳絕對不要回來」林佳娜談到烏克蘭的幣值大貶，國家局勢恐慌導致人民紛紛上街掃貨，就怕戰爭開始了重回以前的惡夢。

被問自己對俄羅斯人的看法，她驚訝的說：「我連在台灣也會被俄羅斯欺負。」她回憶有一次去餐廳吃飯，裡面全都是俄羅斯人，自己是唯一的烏克蘭人。當老闆詢問她：「佳娜，我請妳喝葡萄酒，是我們俄羅斯人的，而且是克里米亞來的。」在場所有俄羅斯人放聲大笑，讓她超級傻眼又生氣心裡os:「哈囉！」。