Omicron本土疫情延燒，正逢台灣春節期間，對此，台北市副市長黃珊珊表示，台北市到今天還有將近1000多位居家隔離者，6000多位居家檢疫者，14天足不出戶困守一室，居家隔離的民眾辛苦了！「你們保護了我們，守護了台灣」！

黃珊珊今（31日）在臉書發文表示，有很多人因為曾與確診者接觸而被匡列居家隔離，沒辦法回家過年，因為風險比較高，所以居家隔離是經過疫調後不得已的決定，台北市到今天還有將近1000多位居家隔離者，6000多位居家檢疫者，14天足不出戶困守一室，是很苦悶的事，居家隔離者更是被迫限制行動自由，這都是為了保護社區與家人，真的很謝謝他們！

從去年9月起，黃珊珊指出，台北市政府就率全國之先，統一安排居家隔離者入住防疫旅館，避免家戶內交叉感染，所有旅館費用由台北市政府支付，居家隔離者另外可以取得中央補助每日1000元補償金，所以，台北市匡列居隔者入住台北市居隔旅館「免費」，中央另補助居隔者一人一天1000元。

黃珊珊稱，統計至111年1月30日，台北市已收住2155位居家隔離者，全都由市府公費負擔，所以，基本上，台北市從9月起就沒有任何居家隔離的人住在家裡了，這也是因為去年5月疫情爆發，家戶感染比例高達5成以上，所以「我們很早就做出這樣的決定」。

黃珊珊強調，為了讓國人回家過年，邊境管制再嚴也擋不住病毒，讓更多人沒法回家過年，大家抗疫都很辛苦，沒有人是故意染疫的，同樣的，居家隔離也是經過一定的專業考量，台灣到現在能守住疫情在一定的範圍內，這種必要的隔離是斬斷傳染鏈、減少移動與交錯最好的方式，只是讓大家辛苦了，「謝謝所有犧牲自由守護台灣的居家隔離者，希望大家都平安健康」！