對伊朗上演「帽子戲法」的中華女足主將賴麗琴，在30日對菲律賓的關鍵戰竟未獲登錄，中華足協今天宣布是因賴麗琴於28日接受大會新冠病毒PCR檢測呈陽性反應，但她沒有症狀，隨後兩次隊內快篩檢測都陰性，但中華隊向亞足聯（AFC）要求複檢未果，少了她對進攻影響甚鉅，讓中華隊輸得很不甘心。

AFC規定PCR檢測Ct值在30以上的球員，才可以出賽，據了解賴麗琴非常接近標準值，而任何檢測都可能有誤差。事實上，中華隊這次出征印度，從台灣出發的選手全都打滿3劑疫苗，防疫措施也遠比他隊嚴格，仍不幸遭疫情影響，還正好在關鍵戰折損靈魂人物。另一位缺席此役的門將王郁婷則是身體不適，由教練團規畫休息。

依AFC本次賽會規定，賴麗琴須經過7天的隔離觀察，經PCR檢測通過後方能重新返回賽事。中華隊附加賽首役為2月4日對泰國，已是賴上次PCR陽性後的第8天，希望這位主將能夠及時歸隊。

足協表示，目前賴的狀況將由隨隊醫師密切監控，搭配體能教練規畫，協助她在隔離期間維持最佳的狀態。賴麗琴也表示目前狀況一切都好，請所有關心的國人們放心，更期待在解除隔離後盡快歸隊，與姐妹們一起奮戰。