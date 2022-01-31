民眾在除夕一早就前往「平菁街42巷」櫻花巷，近距離欣賞寒櫻。（劉宗龍攝）

騎單車的車友在除夕一早就外出騎車健身，也順道造訪有最美櫻花巷之稱的「平菁街42巷」，欣賞綻放的寒櫻。（劉宗龍攝）

民眾悠閒地漫步櫻花樹下。（劉宗龍攝）

民眾拿著手機拍下櫻花美妙的姿態。（劉宗龍攝）

越過寒冬後的山櫻花熱烈綻放，把春天的氣息帶給民眾。（劉宗龍攝）

賞花的民眾在陽明山公園的花鐘前拍照留念。（劉宗龍攝）

拜氣候所賜，台北陽明山提前迎接粉嫩櫻花季，從有最美櫻花巷之稱的「平菁街42巷」的寒櫻在1月中旬開始悄悄綻放後，拉開櫻花饗宴的序幕，接著陽明山公園內的山櫻花也接力盛開，為園區上了粉粉嫩嫩的妝容，預估農曆年後還有昭和櫻、杜鵑陸續登場，將讓園區的景緻美不勝收。不少民眾在除夕當天，趁著好天氣就搶先上山賞櫻，少了陽明山花季時擁擠的煩惱，更能悠閒地漫步櫻花樹下，感受一下許久未出國的偽日本賞櫻的氣氛！