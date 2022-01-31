用鏡頭看台灣》最美櫻花巷踏春 迎接陽明山粉嫩櫻花季 20:462022/01/31 中時 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾在除夕當天，趁著好天氣就搶先上陽明山賞櫻踏春。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾在除夕一早就前往「平菁街42巷」櫻花巷，近距離欣賞寒櫻。（劉宗龍攝） 騎單車的車友在除夕一早就外出騎車健身，也順道造訪有最美櫻花巷之稱的「平菁街42巷」，欣賞綻放的寒櫻。（劉宗龍攝） 民眾悠閒地漫步櫻花樹下。（劉宗龍攝） 民眾拿著手機拍下櫻花美妙的姿態。（劉宗龍攝） 越過寒冬後的山櫻花熱烈綻放，把春天的氣息帶給民眾。（劉宗龍攝） 賞花的民眾在陽明山公園的花鐘前拍照留念。（劉宗龍攝） 拜氣候所賜，台北陽明山提前迎接粉嫩櫻花季，從有最美櫻花巷之稱的「平菁街42巷」的寒櫻在1月中旬開始悄悄綻放後，拉開櫻花饗宴的序幕，接著陽明山公園內的山櫻花也接力盛開，為園區上了粉粉嫩嫩的妝容，預估農曆年後還有昭和櫻、杜鵑陸續登場，將讓園區的景緻美不勝收。不少民眾在除夕當天，趁著好天氣就搶先上山賞櫻，少了陽明山花季時擁擠的煩惱，更能悠閒地漫步櫻花樹下，感受一下許久未出國的偽日本賞櫻的氣氛！ 台中科博館機械暴龍 36年首穿新衣 TWICE周子瑜也愛的賞櫻祕境 寒溪呢櫻花綻放吸睛 #最美櫻花巷 #櫻花季 #園區 #粉嫩 #迎接 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 福壽山農場千櫻園2月12日開放 一票就可農場玩透透 17:192022/01/31 生活 隆田文資教育園區「嘉南大圳地景劇場」開幕 便登日媒頭版 10:232022/01/27 寶島 台中春遊港藝中心 打卡看展送虎寶包 04:102022/01/30 地方新聞 屏東旗艦遊戲場 潮好玩幸福村大小孩都愛 04:102022/01/28 地方新聞 南投瑞龍瀑布浴火重生 跨河平台盡收美景 04:102022/01/27 地方新聞 時論廣場》台灣政治能量下的復古與年輕（王尚智） 19:372022/01/30 時論廣場 台中后里小旅行 五大景點輕鬆串接 04:102022/01/29 產業特刊 藝文場館年畫剪紙 歡樂迎新年 04:102022/01/29 財經焦點 來嘉義走春！嘉義文化創意產業園區有文創市集 14:312022/01/30 寶島 房市亮點－新竹房市 竹北縣三生活圈 竹科人追捧 04:102022/01/29 產業．科技 熱鬧慶新年 板橋放送所戶外走春趣 04:102022/01/31 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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