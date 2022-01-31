今天是新年除夕，新北市長侯友宜除向大家拜年外，也分享自己家的除夕夜「紅包情書」傳統由來。

侯友宜今（31日）在臉書發文表示，除夕這一晚，最不能缺少的是什麼？對你我來說，絕對都是家人。照片裡的那雙手，是家最辛苦的一雙手，從過去到現在，自己經年累月因公無法回家過年，是這雙手把三個孩子拉拔長大。只要有能夠回家吃年夜飯的機會，「我都特別珍惜能為她夾菜的時刻， 這是我對她的愛與感謝，對我而言，更是種簡單的幸福」。

其實不只除夕，侯友宜稱，孩子成長過程中，因為工作的關係，自己經常不在家，更別說跟家人們同桌共餐，回到家都已是深夜，很少有時間能與太太、孩子們聊上幾句。除夕更是警察忙碌的時候，要巡守的事一點也沒少，抓要犯歹徒的事，也不會因為年節暫時停歇，有一年，太太說他都當上警察局長了，怎麼還這麼忙，是不是應該比較有空，可以回家吃飯了？結果那年，午夜十二點，才結束那晚不停歇的工作，回到家已經是半夜兩點，飯呢？當然沒吃到。

侯友宜直言，雖然警察的工作如此的繁忙，但這是自己的初心與一輩子的熱情，是他追求的價值，為了人民平安，總是需要默默做事的人，也因此紅包成了自己與孩子間「情書」般的角色，也是他表達對太太感謝的一個時機，每年自己都會在紅包上寫上想對他們說的話。侯直言，就這樣，每年的紅包情書，成了他家除夕夜的傳統。

侯友宜說，今天下午自己在房內寫著今年的紅包情書，三個孩子則是在廚房忙進忙出，看著這桌女兒料理的年菜，自己滿懷感恩，想想今夜有多少堅守著工作崗位或是因疫情必須在隔離處所中度過的朋友，無法和家人團圓圍爐。能和家人有團聚的時光，感受這簡單幸福的日常，自己格外珍惜，這也是他的動力來源，希望他的努力，「不只讓她們安心地生活，還要讓我們更多的新北市民，過著平安祥虎、安居樂業的日子」。