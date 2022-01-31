攻城獅隊3球員新竹縣長官邸圍爐 學客家話拜年 19:282022/01/31 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣長楊文科邀請攻城獅隊外援圍爐。(楊宗灝翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 楊文科向外籍球員講述過年習俗。(楊宗灝翻攝) 新竹街口攻城獅隊3位外援法獅、大勝、辛巴體驗農曆年氣氛，除夕晚應新竹縣長楊文科邀請到官邸圍爐，楊文科準備豐富年菜慰勞遠道而來的球員們，希望來年征戰能有更好成績。 楊文科被球迷封為攻城獅隊的「安西教練」，球員大勝恰好2月1號過生日，楊文科也特別為大勝慶生。楊文科說，客家族群稱除夕為年三十，是全家人團聚的日子，年菜也講究要有吉祥味，諸如芥菜稱為長年菜、佛跳牆又叫福壽全，更不能把魚吃完，象徵年年有餘。 寒冬送年菜 新北議員林金結助50戶清寒家庭過好年 竹縣水電工會、新竹物流攜手捐年菜 助弱勢好過年 #楊文科 #大勝 #年菜 #攻城獅 #球員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 翊萱靠試吃年菜精進廚藝 過年期間復刻上桌 15:562022/01/30 娛樂 孤獨年夜飯 賴清德要大家曬這道菜和他分享 19:262022/01/31 政治 除夕餐盤除舊佈新 營養師教年菜飲食六原則 10:312022/01/31 健康 嘉義市發送年菜關懷邊緣戶 弱勢家庭增加2成 16:482022/01/28 寶島 人妻訂高級年菜要圍爐 大姑竟「招待男友」還嗆：又沒吃多少 18:092022/01/28 社會 過好年絕對先吃爆！揭密「必吃年菜V.S討厭年菜」終極排行 09:462022/01/31 旅遊 買年菜遇全台「雞蛋荒」 馬英九傻眼：我的天 16:442022/01/30 政治 超越加拿大 大勝北韓 輸給印度 2022年軍力排名 台灣名次曝光 08:472022/01/29 國際 返鄉也要勤防疫！楊文科視察高鐵疏運、慰問計程車司機 18:382022/01/28 生活 弘道送年菜大隊這道暖心菜 7旬夫妻感動哭了 12:462022/01/28 寶島 嘉市年菜送暖 關懷弱勢邊緣戶 04:102022/01/29 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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