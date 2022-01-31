楊文科向外籍球員講述過年習俗。(楊宗灝翻攝)

新竹街口攻城獅隊3位外援法獅、大勝、辛巴體驗農曆年氣氛，除夕晚應新竹縣長楊文科邀請到官邸圍爐，楊文科準備豐富年菜慰勞遠道而來的球員們，希望來年征戰能有更好成績。

楊文科被球迷封為攻城獅隊的「安西教練」，球員大勝恰好2月1號過生日，楊文科也特別為大勝慶生。楊文科說，客家族群稱除夕為年三十，是全家人團聚的日子，年菜也講究要有吉祥味，諸如芥菜稱為長年菜、佛跳牆又叫福壽全，更不能把魚吃完，象徵年年有餘。