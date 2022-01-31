太狂！國道一號桃園路段日前發生一起擦撞事故，事發過程的行車紀錄器曝光在網路上，原來一輛白色轎車先是被擦撞後逆向停在車道，但車主眼見快被撞上，神倒車後迴轉，厲害的駕駛技術引起網友熱議。

臉書粉專《黑色豪門企業》日前分享一部影片，事發地點為國道一號桃園段，一輛白色轎車行駛在車道上，先是被切換車道的聯結拖板車擦撞，而白車遭擦撞後，被甩撞至逆向停在內側車道。

下秒畫面中，另一輛貨櫃車迎面朝被擦撞的白車駛去，白車見狀旋即打檔做出反應，迅速倒車迴轉至外側車道停下，成功閃過貨櫃車。白車超群絕倫的駕駛技術曝光在網路上，迅速引起熱議。

不少網友看了影片紛紛寫下留言，「太神了，給他100個100分」、「在拍霹靂火啊」、「超強的，這駕駛媲美國外電影」、「有神快拜～ 臨場反應一拜……」、「厲害，反應超快的，一般人可能只會尖叫而已…」；但也有網友表示，白車沒有危機意識，見到聯結車要換車道時，白車應該選擇加速通過，或是減速讓大車，但白車卻選擇一直並行大車。