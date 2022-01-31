過新年，許多人家中桌上都會有一個擺放瓜子、糖果等零食的盒子，不過可能很多人都不知道，這個糖果盒的擺放方式其實暗藏學問，不僅內容物有特殊意義，而且格數最好是單數，否則恐不吉利，跟大部分人以為要雙數才吉利的認知大相逕庭。

根據香港《橙新聞》報導，這個有多個格子的零食盒，明清時期原本叫做「攢盒」，有拼湊、聚合的意思，因為「攢」和「全」同音，後來又被統稱為「全盒」，象徵十全十美。

由於古時候傳統認為單數屬陽、雙數屬陰，因此以往的全盒都是「三、五、七、九」格的單格數，代表吉利，可以集合好運，祈求來年順利；若是雙數格反而不吉利。一般平民百姓家普遍用三格，讀書人家多用五格，格數越多代表越富貴，而單數中最大的數字「九」，通常只有皇室才會用。

除了單數格以外，裡頭放什麼也很重要，按照傳統習俗，全盒主要放鹹食、甜食及油炸這三類食物，鹹食多為瓜子，由於用手拿起瓜子的動作很像抓銀子，因此代表為新的一年增添財富。

甜食則有甜蜜吉祥的寓意，例如長條狀的糖冬瓜，象徵有頭有尾，代表來年萬事好頭好尾；而糖柑桔，象徵又金又吉，有金玉滿堂、財運亨通的意思；此外，還有俗稱「開口笑」的炸麵團，也是常見的過年小吃，代表笑口常開。下次準備過年零食盒時，若想討個吉利，可參考上述原則，並記得選擇單數格。