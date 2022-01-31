根據日本放送協會(NHK)報導，日本防衛省表示，一架航空自衛隊 F-15 戰鬥機從日本中部石川縣的小松空軍基地晚間起飛後，突然從雷達螢幕中消失，發現時已於日本海上空墜毀。大約一個小時後，在海上發現一名飛行員。

官員表示，目前一名人員已獲救，另一名仍失蹤。推測當時機上有兩名駕駛。噴氣式飛機在日本海上空基地西北偏西 5 公里處消失。防衛省目前正釐清失事造成原因，並持續搶救中。