日航空自衛隊F-15墜日本海 1飛行員獲救1失蹤 19:512022/01/31 中時新聞網 徐沛琪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 目前一名人員已獲救，另一名仍失蹤。推測當時機上有兩名駕駛。(示意圖／shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據日本放送協會(NHK)報導，日本防衛省表示，一架航空自衛隊 F-15 戰鬥機從日本中部石川縣的小松空軍基地晚間起飛後，突然從雷達螢幕中消失，發現時已於日本海上空墜毀。大約一個小時後，在海上發現一名飛行員。 官員表示，目前一名人員已獲救，另一名仍失蹤。推測當時機上有兩名駕駛。噴氣式飛機在日本海上空基地西北偏西 5 公里處消失。防衛省目前正釐清失事造成原因，並持續搶救中。 台南鹽水蜂炮取消遶境、不開放犁蜂炮 採15個定點集中施放 NBA》球弟大三元加烏布雷飆分 黃蜂轟158分宰溜馬 #航空自衛隊 #墜毀 #F-15 #日本海 #失蹤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今增15例本土 陳時中：6人對社會有影響 13:502022/01/29 生活 15檔法人連三買 虎哩旺 04:102022/01/29 財經要聞 《經濟》15類職務、5大特徵質企業 最有機會WFH 08:352022/01/27 財經 民間捐153雙氣墊鞋 充實新北消防裝備 03:172022/01/26 社會 大樂透春節大紅包加碼今晚正式起跑 連15天開獎 22:402022/01/28 財經 SpaceX火箭失控7年 即將撞上月球 17:132022/01/27 國際 共軍發布殲20科幻感官宣視頻 陸媒透露升級渦扇15時程 21:162022/01/28 兩岸 烏克蘭危機加劇 美國在波羅的海基地部署F-15戰機 06:242022/01/27 國際 46歲女星被男星傷透 發願「老公只找圈外人」 凍卵15顆期待遇真愛 12:232022/01/28 娛樂 府中15過年走春「揪虎勝」 入館可得限量大虎翁體驗組 12:192022/01/29 寶島 口罩版Face ID要來了 iOS 15.4測試版藏新功能 12:542022/01/29 科技 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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