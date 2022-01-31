31日農曆年除夕夜，不少家庭選擇在台北圓山飯店圍爐吃年夜飯，民眾爭相與舞獅合影並摸獅頭分享好彩頭。（姚志平攝）

31日農曆年除夕夜，不少家庭選擇在台北圓山飯店圍爐吃年夜飯，民眾爭相與舞獅合影並摸獅頭分享好彩頭。（姚志平攝）

31日農曆年除夕夜，不少家庭選擇在台北圓山飯店圍爐吃年夜飯，民眾爭相與舞獅合影並摸獅頭分享好彩頭。（姚志平攝）

農曆除夕，新北市三重先嗇宮製作虎年大型花燈，吸引大小朋友駐足。（陳信翰攝)

農曆除夕，新北市三重先嗇宮製作虎年大型花燈，吸引大小朋友駐足。（陳信翰攝)

31日是農曆除夕，也是牛年的最後一天，家家戶戶除舊佈新、貼春聯迎接虎年到來，有民眾也在家中佈置「幸福」、「平安」增添過年氣氛。（陳信翰攝）

31日是農曆除夕，也是牛年的最後一天，家家戶戶除舊佈新、貼春聯迎接虎年到來，板橋花市春聯攤位擺滿各式春聯，充滿濃濃的年節氣氛。（陳信翰攝）

31日是農曆除夕，也是牛年的最後一天，家家戶戶除舊佈新、貼春聯迎接虎年到來，民眾也把握垃圾清運的最後時間將垃圾清理出來。（陳信翰攝）

31日是除夕農曆也是牛年的最後一天，家家戶戶除舊佈新、貼春聯迎接虎年到來，有民眾也在家中佈置「幸福」、「平安」增添過年氣氛，不少家庭選擇在台北圓山飯店圍爐吃年夜飯，民眾爭相與舞獅合影並摸獅頭分享好彩頭。

新北市三重先嗇宮製作虎年大型花燈，吸引大小朋友駐足。板橋花市春聯攤位擺滿各式春聯，充滿濃濃的年節氣氛。民眾也把握垃圾清運的最後時間將垃圾清理出來。