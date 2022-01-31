除夕圖輯》圓山飯店圍爐宴太震撼 舞獅都來了！ 20:132022/01/31 中時 李啟箖 、中時、 陳信翰 、 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 31日農曆年除夕夜，不少家庭選擇在台北圓山飯店圍爐吃年夜飯，民眾爭相與舞獅合影並摸獅頭分享好彩頭。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 31日農曆年除夕夜，不少家庭選擇在台北圓山飯店圍爐吃年夜飯，民眾爭相與舞獅合影並摸獅頭分享好彩頭。（姚志平攝） 31日農曆年除夕夜，不少家庭選擇在台北圓山飯店圍爐吃年夜飯，民眾爭相與舞獅合影並摸獅頭分享好彩頭。（姚志平攝） 31日農曆年除夕夜，不少家庭選擇在台北圓山飯店圍爐吃年夜飯，民眾爭相與舞獅合影並摸獅頭分享好彩頭。（姚志平攝） 農曆除夕，新北市三重先嗇宮製作虎年大型花燈，吸引大小朋友駐足。（陳信翰攝) 農曆除夕，新北市三重先嗇宮製作虎年大型花燈，吸引大小朋友駐足。（陳信翰攝) 31日是農曆除夕，也是牛年的最後一天，家家戶戶除舊佈新、貼春聯迎接虎年到來，有民眾也在家中佈置「幸福」、「平安」增添過年氣氛。（陳信翰攝） 31日是農曆除夕，也是牛年的最後一天，家家戶戶除舊佈新、貼春聯迎接虎年到來，板橋花市春聯攤位擺滿各式春聯，充滿濃濃的年節氣氛。（陳信翰攝） 31日是農曆除夕，也是牛年的最後一天，家家戶戶除舊佈新、貼春聯迎接虎年到來，民眾也把握垃圾清運的最後時間將垃圾清理出來。（陳信翰攝） 31日是除夕農曆也是牛年的最後一天，家家戶戶除舊佈新、貼春聯迎接虎年到來，有民眾也在家中佈置「幸福」、「平安」增添過年氣氛，不少家庭選擇在台北圓山飯店圍爐吃年夜飯，民眾爭相與舞獅合影並摸獅頭分享好彩頭。 新北市三重先嗇宮製作虎年大型花燈，吸引大小朋友駐足。板橋花市春聯攤位擺滿各式春聯，充滿濃濃的年節氣氛。民眾也把握垃圾清運的最後時間將垃圾清理出來。 派出所歲末聯歡佐志工手路菜 中市員警暖心又暖胃 黃偉哲除夕視察市場防疫 放送疫情加零好消息 #氣氛 #春聯 #除夕 #圖輯 #虎年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 除夕拜拜疑燒紙錢釀火警 桃園八德民宅陷大火 17:552022/01/31 社會 五月天陪你守歲除夕夜登場 虎年賀禮曝光最萌嬌點是她 15:152022/01/31 娛樂 除夕夜浪漫傳統 侯友宜曝「紅包情書」由來 19:262022/01/31 政治 林志玲除夕宣佈產子喜訊 陸藝人張歆藝等人送祝福 17:282022/01/31 兩岸 除夕圖輯》台彩春節加碼買氣強強滾 民眾上門拚手氣 20:192022/01/31 生活 春聯行情曝光 高嘉瑜去年簽名版還賣1000元 柯P價碼曝光 09:012022/01/31 政治 婆婆除夕突離家出走、公公吵要離婚 她快發瘋：到底搞什麼 15:182022/01/31 社會 林志玲除夕宣布當媽日媒頭條報導 登推特熱搜女王 14:582022/01/31 娛樂 中新社東西問》西方為何沒有春聯？（文龍傑） 09:312022/01/31 海納百川 過年紅包怎麼包？行情表曝光 5大禁忌小心別觸犯 11:042022/01/31 運勢 除夕夜仍有返鄉車潮 國道5大地雷路段要注意 09:162022/01/31 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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