新北市中和受鎮宮推出寵物平安燈，每年都有不少飼主前往點燈，替寵物祈求新的一年平安。（葉書宏攝）

新北市中和受鎮宮推出寵物平安燈，每年都有不少飼主前往點燈，替寵物祈求新的一年平安。（葉書宏攝）

新北市中和受鎮宮推出寵物平安燈，每年都有不少飼主前往點燈，替寵物祈求新的一年平安。（葉書宏攝）

受到新冠肺炎疫情影響，飼主陪伴家中寵物時間變多，反而更加關心寵物健康，新北市中和受鎮宮推出寵物平安燈，每年都有不少飼主前往點燈，替寵物祈求新的一年平安，今年詢問度較往年增加近2成，甚至有高雄民眾也北上點燈。

中和受鎮宮位於烘爐地附近，成立於1986年，亦是相當知名的求財聖地，供俸濟公活佛、正武財神、虎爺等，全台擁有不少信徒。值得一提，宮內還有「寵物平安燈」，只要告訴廟方寵物的生日和名字，就能點燈為寵物祈求新的一年平安。

中和受鎮宮濟公會朱姓會長說，全台擁有寵物平安燈的廟宇並不多，近年來飼養寵物民眾越來越多，有些飼主甚至將寵物當作自己的小孩，農曆春節期間，除了替家人祈求平安外，飼主也希望寵物可以健康、平安，因此，才會推出寵物平安燈服務。

朱姓會長說，近年來受到新冠肺炎疫情影響，加上Omicron變異病毒株來襲，國外甚至傳出有動物感染新冠肺炎的事件，導致今年詢問度較以往增加近2成，除了大台北地區的民眾，甚至還有基隆、高雄的民眾也來點燈，祈求寵物平安順遂。

謝姓飼主說，疫情來襲，除了關心家人健康外，也會擔心寵物是否因此染疫，因此除了替家人點燈外，同時也替家中愛犬點燈，盼藉由點燈的儀式，讓牠可以陪伴自己久一點。

新北市雙和宗教民俗文化協會理事長翁敏杰指出，燈是元神的代表，點燈意義是要照亮自己的元神，光明燈有如航海中的燈塔，指引人生光明方向，亦有趨吉避凶的意義存在，替寵物點平安燈亦有相當的意涵，都是祈求平安、健康。