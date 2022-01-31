台中市31日無新增本土確診個案，但上午接獲新北衛生局通知確診者案18905有台中足跡，個案母親原表示曾去過旅禾泡芙之家，但因對台中不熟弄錯店家，經市府比對釐清後，足跡應為審計新村民生路旅禾泡芙之家審計店，市府並已完成清消。

衛生局指出，上午接獲新北市通知，今日新增確診個案18905在1／25、26兩日有台中足跡，經過聯繫個案母親表示記憶模糊，市府釐清足跡後立即在網站上更新，並早已在第一時間就對相關地點完成清消。

衛生局表示，因疫調時間短，個案年紀又小，經與母親聯繫及與實聯制再次比對釐清後，確認個案曾去審計新村民生路旅禾泡芙之家審計店購買泡芙，因個案在外面等待並未進到店家內，因此相對風險較低，但市府秉持寧嚴勿鬆原則，仍加強相關足跡點清消。

因應外縣市確診個案，有台中足跡，市府已協調鄰近的中國醫藥大學附設醫院、澄清醫院平等院區及中山醫學大學附設醫院，於1月31日至2月2日開設社區篩檢站，以快速找出社區中感染者，阻斷社區感染源。截至今（31）日下午5時止，2處社篩站篩驗48人，均為陰性。另有關高苑商旅5名工作人員均已完成採檢，採檢結果皆為陰性。

衛生局長曾梓展指出，篩檢的目的是快速找出社區中感染者，以有接觸史、活動史且有症狀者為優先。此外，快篩陰性不代表沒有染病，所有檢測工具皆有偽陰性、偽陽性的可能，即使快篩結果陰性，仍應隨時落實防疫措施，勤洗手、戴口罩、少出門。