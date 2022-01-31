女星周曉涵以網路美少女和逢甲大學校花爆紅，出道後陸續演出多部熱門偶像劇，目前更已是台劇女主角名單之一，踏入演藝圈多年外貌還是保養得如當年精緻可人；近期周曉涵在電視劇《機智校園生活》中擔任優雅端莊的美女老師，昨（30）日卻驚喜曬出只穿內衣的性感照，大解放讓粉絲看了血脈噴張。

37歲的周曉涵近期在《機智校園生活》挑戰不同以往的角色，校園劇中演的不是青春的學生，而是溫婉親切的美女老師「伍佳麗」，獲得一片好評，儘管她的美貌飾演學生也不足為奇；昨日周曉涵更新IG動態，驚喜曬出一張清涼照，讓網友在寒冷的冬天都熱起來。

周曉涵調皮地表示，「新年不只要穿新衣，也要穿～，嗯，妳懂的」，畫面中她一頭女人味十足的大捲髮，身上僅穿著一套精緻的內衣褲，側身呈現出完美的S曲線，豐滿的上圍、婀娜的水蛇腰和蜜桃翹臀，全身每個部位都相當誘人，讓人目光不知該放哪。

她的好友曾菀婷看完照片也跳出來留言，說出大多數人心聲，「我不懂，轉正面我思考看看」；不少粉絲又被周曉涵的好身材震憾，「好性感啊」、「新年由裡到外都要穿新衣」、「女神好身材」、「伍老師太辣，難怪王老師那麼愛」。