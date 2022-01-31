台彩春節加碼彩券買氣強強滾，刮刮樂也頗受青睞，民眾陸續上門拼手氣。（姚志平攝）

台彩春節加碼彩券買氣強強滾，位於西門町的彩券行31日人潮絡繹不絕，刮刮樂也頗受青睞，民眾陸續上門拼手氣。（姚志平攝）

台彩春節加碼彩券買氣強強滾，刮刮樂也頗受青睞，民眾陸續上門拼手氣。（姚志平攝）

台彩春節加碼彩券買氣強強滾，刮刮樂也頗受青睞，民眾陸續上門拼手氣。（姚志平攝）

台彩春節加碼彩券買氣強強滾，位於西門町的彩券行31日人潮絡繹不絕，刮刮樂也頗受青睞，民眾陸續上門拼手氣。