除夕圖輯》台彩春節加碼買氣強強滾 民眾上門拚手氣 20:192022/01/31 中時 李啟箖 、中時、 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台彩春節加碼彩券買氣強強滾，刮刮樂也頗受青睞，民眾陸續上門拚手氣。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台彩春節加碼彩券買氣強強滾，刮刮樂也頗受青睞，民眾陸續上門拼手氣。（姚志平攝） 台彩春節加碼彩券買氣強強滾，位於西門町的彩券行31日人潮絡繹不絕，刮刮樂也頗受青睞，民眾陸續上門拼手氣。（姚志平攝） 台彩春節加碼彩券買氣強強滾，刮刮樂也頗受青睞，民眾陸續上門拼手氣。（姚志平攝） 台彩春節加碼彩券買氣強強滾，刮刮樂也頗受青睞，民眾陸續上門拼手氣。（姚志平攝） 台彩春節加碼彩券買氣強強滾，位於西門町的彩券行31日人潮絡繹不絕，刮刮樂也頗受青睞，民眾陸續上門拼手氣。 台彩首個200萬加BMW獎落竹北 熟人曝：平時不買一次就中 貴也要買 桃園忠貞市場湧人潮 #台彩 #春節加碼 #買氣 #強強滾 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小年夜拚手氣！大樂透頭獎保證1億 百萬大紅包獎號開出 20:382022/01/30 財經 一個月刮出3張百萬 彰化市這家彩券行除夕業績強強滾 15:192022/01/31 生活 淡水天元宮三色櫻盛開 春節在家防疫線上也能賞花 12:432022/01/31 生活 民眾黨2提名人爆曾酒駕 蔡壁如：誰沒罪就可用石頭扔他 08:092022/01/30 政治 桃園無法跑攤 參選新人接種站搏感情 04:102022/01/31 地方新聞 想跟老公永遠在「一起」 人妻選真愛密碼 竟刮中100萬 09:232022/01/31 財經 北市電影院明起禁止飲食 新北市不跟進 14:042022/01/31 生活 欺負山羌 幫忙掃除 紅毛猩猩兩樣情 04:102022/01/31 社會新聞 傳統市場湧人潮 黃偉哲籲守住＋0 04:102022/01/31 地方新聞 春節雞蛋荒 侯友宜視察市場後這麼看 09:022022/01/31 生活 政府會幫你打壓房價？你可能想太多了 07:252022/01/31 房產達人 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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