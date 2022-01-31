男同事抽到主管的大禮，大家都以為是Dyson電風扇。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

春節前夕，公司為了犒賞員工一年來的辛勞，都會舉辦尾牙讓大家盡情吃喝、抽大獎，一名男員工幸運抽到了大獎「Dyson電風扇」，但當他一拆開包裝後傻了，全體員工看到這幕全都笑翻。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文，表示他們部門在公司尾牙結束後，又舉辦了交換禮物活動，主題是「好市多可以買到的東西」，連主管都下場一起玩。一名男同事幸運抽到主管準備的大禮，讓大家羨慕不已，看包裝以為是Dyson電風扇。

沒想到拆開後，發現主管用克寧奶粉加上巧克力，偽裝成Dyson電扇形狀，讓全場笑翻。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

沒想到男同事拆開黑色包裝袋後，發現裡面根本不是電風扇，而是一罐克寧奶粉，加上一串黏成一圈的KitKat巧克力餅乾，讓他哭笑不得，同事們也當場笑翻，直呼主管也太有才。

照片曝光後，3.3萬人點讚，將近1000則留言：「我學到一招了」、「想看男同事當下表情」、「我快笑死了」、「你們部門感覺大家感情都很好」、「這個形狀太刻意了XD」、「有夠靠盃的，不過我喜歡」、「下次也來這樣玩」。原PO事後補充，表示主管從送禮階段就開始在鋪梗，問大家「二手Dyson算嗎」，沒想到就是為了這一刻。