民進黨立委高嘉瑜今日在臉書分享她的閨房照，並表示除夕要「整理房間、重新做人」；卻驚見「雙人枕頭」，其中一個就是之前的嚇人的「泛黃枕頭」，被網友虧「重新做人失敗」。
高嘉瑜之前臉書一張閨房照，衣服堆積如山，還有一個從小睡到大的泛黃枕頭，照片一刊出，打破高嘉瑜的「人設」，新聞熱炒好幾天，可見泛黃枕頭的「魅力」。
高嘉瑜今年農曆過年決定雪恥，今在臉書再度放上閨房照，整理相當乾淨，她還說，「除夕就是要整理房間，煥然一新，重新做人啊」。
不過房間整理很乾淨了，卻有出現「雙人枕頭」，一個是白淨的枕頭，另一個是當時引發熱議的「泛黃枕頭」。
網友在下面留言，「口水漬的枕頭居然還在，重新做人失敗」、「古早味枕頭收起來會更好」、「嘉瑜我可以送妳新的枕頭嗎」、「 確定不換枕頭套嗎」、「那個枕頭套怎麼還在」、「傳說中的清明上河圖枕頭竟然還在」。
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