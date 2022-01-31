除夕夜央視春晚直播吸引大票觀眾，除了藝人精湛表演，其中一位正妹主播談吐清晰，氣質出眾意外搶鏡，引起網友熱烈討論好奇她到底是誰；沒多久有內行人跳出來解惑，正妹主播是28歲的馬凡舒，她在央視主持多個節目，過去更被挖出選美時走光影片，沒料到因為春晚再度被瘋傳。

馬凡舒畢業於中國傳媒大學，畢業後進入中央電視台，主持《天下足球》打開知名度，清新秀麗的外型意外有觀眾緣；但真正讓她被注意到的是，有網友挖出她2011年參加「海南國際旅遊島形象大使」選美比賽時，穿比基尼走秀驚險走光影片。

28歲央視正妹主播馬凡舒。(圖/ 摘自馬凡舒微博)

當年僅是大學生的馬凡舒，走秀時身上只穿著三點式火辣比基尼，但走到一半下身綁帶泳褲滑落，當眾走光；事後更強忍淚水還原真相，她表示因為號碼牌別在泳褲打結處，號碼牌重量導致打結處鬆掉，但她還是敬業地走完全程。

馬凡舒當年走光影片又被挖出瘋傳。(圖/ 摘自影片)

今晚馬凡舒在另外3名資深主持旁邊毫不遜色，才讓人好奇她的身份，但她本人應該也沒想到，過去走光片會因此再度引起瘋傳和討論。