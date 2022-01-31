世界各地因文化不同，有許多獨有的建築物，其中東西方更是壁壘分明，風格大相逕庭。美國知名線上雜誌「Architecture & Design」昨天(30日)在臉書分享一張台灣建築照片，直呼「Amazing」，不少台灣網友看到後卻傻眼，因為照片中的建築是墓園。

時常分享世界各地特色建築與室內設計的線上雜誌「Architecture & Design」，昨天在臉書上分享了台灣人氣攝影師hazy的作品，還下了「台灣驚人的建築設計」註解。

照片曝光後引起關注，吸引了2.2萬人點讚和1729次分享，但不少台灣網友看到後哭笑不得，紛紛指出照片中根本不是建築，而是墓園：「這是墓園啦XD」、「It's cementary...」、「好吧，這的確也算台灣特色之一」、「台灣特色建築不是這個，是頂樓加蓋」，但也有許多不懂台灣文化的國外網友稱讚「真的很漂亮」、「看起來很雄偉，氣勢很強」。

根據《自由時報》報導，攝影師hazy表示，這是去年清明節他跟朋友拍攝的，沒想到會在今年小年夜登上國外雜誌，自己也相當訝異。