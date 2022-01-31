許多人搭台北捷運時，都習慣站在手扶梯的右側，把左邊通道讓給趕時間的人，不過有民眾抱怨，就是因為有一堆人等在手扶梯右側前排隊，導致出入口動線更塞，質疑為何台北人無法改變站手扶梯站右側的行為？有過來人說出背後心聲，被一堆網友大讚超中肯。

一名網友在《PTT》表示，去台北出差時，經常看到一堆人擠在手扶梯右側，導致人流更塞，因此他都選擇直接站在左側，質疑政府也宣導左、右都可站，為什麼還是有一堆人不願改變，要固守右邊？並認為如果台北人能改掉站右側的錯誤行為，出站動線應該會順暢快速許多。

貼文引起熱議，有過來人道出背後心聲指出，因為時間價值觀不同，多數台北人閒閒逛街的時候，都會願意把左側手扶梯讓出來，給趕時間的人，直言「就如同我希望我快遲到的時候，左邊是淨空的」。

沒想到超中肯回應獲得不少人認同，網友紛紛表示「台北人素質較高 懂讓」、「多數台北人的好素質之一」、「就留給趕時間的人，我認為是體貼的做法，畢竟台北市的步調真的快上不少」、「將心比心啊！趕時間時你總不希望前面站兩個人堵住後面整排吧？」、「東京也是改不了站左」。

此外，對於有人建議，趕時間的乾脆去走樓梯，不過也有網友反映，有些樓梯在尖峰時擠滿更多人，甚至上、下沒有分流，導致人流全打結，完全無法加速前進。