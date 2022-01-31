威力彩已經連28槓，今晚(31日)頭獎金上看6.9億元。

威力彩第111000009期開獎，第一區中獎號碼為18、03、07、21、37、23，第二區中獎號碼為06。威力彩採取隨機加碼，只要頭獎金額未達3億元，當期額外加碼2億元，當期活動限加碼1次。

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