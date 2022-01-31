等財神爺進門！ 威力彩6.9億元頭獎號出爐 21:022022/01/31 中時新聞網 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩獎號開出。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩已經連28槓，今晚(31日)頭獎金上看6.9億元。 威力彩第111000009期開獎，第一區中獎號碼為18、03、07、21、37、23，第二區中獎號碼為06。威力彩採取隨機加碼，只要頭獎金額未達3億元，當期額外加碼2億元，當期活動限加碼1次。 一切資訊由台彩公告為準 大樂透開獎！頭獎保證1.1億 春節大紅包獎號出爐 財神爺發威 高雄鳳山開出3.9億元頭獎 #威力彩 #頭獎 #中獎號碼 #加碼 #當期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 財神爺發威 ！大樂透3.9億元頭獎一注獨得 獎落高雄 22:092022/01/28 財經 連28槓！威力彩1／31頭獎上看6.9億元 22:222022/01/27 財經 春節大紅包開跑！大樂透4億頭獎號開出 今起連15天開獎 20:382022/01/28 財經 財神爺沒上門！大樂透槓龜下期1.3億 百萬大紅包開出16組 22:052022/01/30 財經 小年夜拚手氣！大樂透頭獎保證1億 百萬大紅包獎號開出 20:382022/01/30 財經 一個月刮出3張百萬 彰化市這家彩券行除夕業績強強滾 15:192022/01/31 生活 拿紅包試手氣！大樂透1.3億頭獎號開出 還有百萬大紅包 20:402022/01/31 財經 大樂透春節大紅包加碼今晚正式起跑 連15天開獎 22:402022/01/28 財經 《時來運轉》運彩春節特尾樂加碼頭獎8千倍 最高獎金2千萬 16:402022/01/27 體育 台彩春節大加碼 總獎金8.8億 04:102022/01/28 投資理財 除夕圖輯》台彩春節加碼買氣強強滾 民眾上門拚手氣 20:192022/01/31 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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