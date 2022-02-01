美國媒體CNBC報導，經濟學家預期，英國央行英格蘭銀行為引領國家經濟度過通貨膨脹率持續高漲的挑戰，2月3日將再調高利率。這將是英銀2004年以來首度連續2次政策會議升息。

英格蘭銀行（Bank of England）去年12月開響央行升息第一槍，將主要政策利率從歷史低點0.1%調高到0.25%。但此後的數據顯示，英國12月通膨率飆上30年高點，因能源成本攀漲、需求復甦和供應鏈問題仍不斷推升消費者物價。

去年12月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情正在英國迅速擴散，且恐怕再次打亂經濟復甦步伐，但英銀依舊出手升息。而近幾週英國疫情展望已改善，使得外界更加看好英銀在本週會議升息一碼（25個基點）。

荷蘭國際集團（ING）已開發市場經濟學家史密斯（James Smith）表示：「12月的意外升息決定若讓我們學到什麼教訓，那就是首先英銀—尤其是總裁貝里（Andrew Bailey）—顯然擔憂總體通膨率高漲，以及可能出現薪資-物價上升循環。」

史密斯還暗示，從高頻數據來看，Omicron只會對經濟帶來「溫和且短暫的」衝擊，因此英銀最可能的行動方案是2月升息25個基點至0.5%。

德意志銀行（Deutsche Bank）同樣預期英銀升息一碼，且德銀經濟學家拉加（Sanjay Raja）預料，英銀貨幣政策委員會（Monetary Policy Committee）會無異議投贊成票。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）也鑒於疫情趨緩及通膨熱度依舊高於預期，而將英銀下次升息時間預測由5月提前至2月，且一樣是25個基點。

德銀的拉加預測，英銀貨幣政策委員會的主要訊息會是，為了維持經濟穩定，有必要採取較溫和的貨幣緊縮行動。

經濟學家目前預估，英國通膨率將觸頂於6.5%，且要花較長時間降溫，2年內都會高於英銀的2%目標。

拉加表示：「英銀擔憂薪資成長預期和伴隨的服務價格上漲，以及供應鏈壓力揮之不去，應該會讓貨幣政策委員會未來幾季有更多餘裕進一步升息。」（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1110131