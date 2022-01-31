韓國人氣天團防彈少年團（BTS）近年已升格「世界彈」，經常受邀歐美國家表演，去（2021）年12月初才結束美國行程，成員們終於能開始放假，但先後傳出SUGA（閔玧其）、隊長RM（金南俊）和Jin（金碩珍）確診，讓粉絲們十分擔憂；豈料，今（31）日防彈經濟公司Big Hit發聲明證實，Jimin（朴智旻）染疫，還因為急性盲腸炎緊急動刀治療。

防彈少年團去年11月27日起在美國連續舉辦4場萬人演唱會，12月初在演唱會和行程告一段落後，成員們好不容易獲得出道8年來第二次長假，沒多久就先後傳出SUGA、RM和Jin確診新冠，讓粉絲都傷透了心；但才不到一個月，Big Hit再發聲明，證實Jimin也染疫，還得了急性腸胃炎。

今（31）日防彈經濟公司Big Hit發聲明證實，Jimin（朴智旻）染疫，還因為急性盲腸炎緊急動刀治療。(圖/ 摘自BTS IG)

據聲明中提到，Jimin在30日出現喉嚨痛和急性腹痛的症狀，立刻掛急診就醫，接受PCR檢測和其他檢查，發現確診新冠肺炎外，還罹患急性盲腸炎，並在31日凌晨緊急動手術；Jimin手術相當順利，目前正在休養中，而經紀公司也透露，Jimin這段期間並未與其他成員有接觸，會全力配合當局防疫規定。

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