傳統婚禮上女方的聘金金額是一門大學問，而一名實習醫生分享，他即將與女友結婚，但女友的父母提出120萬聘金與30萬餅金的條件，就連房子也需過戶給女方，讓他不曉得這個婚還該結嗎？

這名男網友在爆料公社App匿名公社分享，透露自己為一名實習醫生，近日與交往2年的女友決定步入婚姻廝守終生，而他的雙親早逝，為了籌備婚禮細節便與女方家長面談。

男網友表示，女友的父母提出120萬聘金與30萬餅金的條件，此外，還需將他父母留下的房子過戶給女友，另需替女友的弟弟買車，讓他不禁開始懷疑，「這婚能結嗎？」

文章發布在網路上後，不少網友一面倒狂勸，「該放手就該放手」、「吸血鬼不能妥協」、「千萬不要結這個婚，你會後悔的，日後離婚你什麼都沒有，你會變成她們家的提款機，沒完沒了」、「白癡才結，這家是來搶劫的嗎」、「你是娶老婆還是娶祖宗？」。也有網友表示，女友的立場最為重要，倘若女友也認同父母開出的不合理條件，那原PO真的需要再三思量這段婚姻。