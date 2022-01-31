近期威力強大的「炸彈冷氣旋」肆虐美國東岸地區，粗估將近5,000個航班被迫取消，州際公路、鐵路幹線被迫封閉，多處交通大癱瘓。而在美國素有「陽光之州」美名的佛羅里達州就發現當地竟下起「綠鬣蜥雨」，氣象局指出，因為天氣異常寒冷，綠鬣蜥被凍得無法自由移動，便從樹上一個一個掉下來。

It's raining lizards in Florida lmfao https://t.co/7aXkv9azrD — The Honk is Eternal (@bad_tits) January 31, 2022

根據今日美國 (USA Today)報導，美東從28日持續降雪至今，當地有多個州宣布進入緊急狀態。氣象局則表示：「美洲鬣蜥又稱為綠鬣蜥，屬於冷血動物。當室外溫度降至攝氏4到9度時，牠們身體會完全凍僵、移動也變得遲緩，自然就從樹上落下。」

更進一步補充，「不過牠們沒有死。但還是有些例外被凍死的。」

英國《衛報》（The Guardian）報導，爬行類動物學專家柯恩(Stacey Cohen)指出，寒冷是綠鬣蜥一大罩門，尤其2010年發生的強烈寒流殺光了一大數量。更說道：「基本上，寒流使得綠鬣蜥身體變得僵硬而喪失知覺，當牠們待在樹上睡覺的時候就無意識的墜落到地面。」

佛羅里達州(Florida)是美國東南端的一個州，陽光、沙灘、棕櫚樹是大部分人對當地的第一印象，充足的陽光、氣候宜人，平均最低溫度也有16度。如此溫暖的度假勝地罕見下起綠鬣蜥雨，當局也提醒民眾小心腳下的牠們，不要一不注意讓綠鬣蜥成為自己腳下亡魂。