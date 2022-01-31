威力彩6.9億頭獎除夕夜(31日)未開出！連29槓，下次頭獎上看8億元，大樂透頭獎也未開出，下次頭獎金上看2.1億元，春節大紅包開出本期春節大紅包開出30組，24人單注中獎、抱走100萬獎金，5組為2注均分，1組為3注均分。

威力彩第111000009期開獎，第一區中獎號碼為18、03、07、21、37、23，第二區中獎號碼為06。

大樂透第111000011期今開獎，頭獎金額保證1.3億元，獎號分別為04、14、32、33、43、44，特別號49。

加開春節大紅包9個號碼分別為36、33、01、03、25、48、43、34、09，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。自1月28日至上期大樂透累計開出85組春節大紅包，剩餘275組，下期繼續開獎。

台彩今年從1月28日至2月11日連續開獎，創下史上最長連續開獎紀錄，另外加碼360組100萬元春節大紅包，每期各加開9個號碼，對中6個號碼就有機會獲得100萬元。

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