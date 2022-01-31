農曆新年假期是與家人團圓的幸福時光。民進黨高雄市議員陳致中趁連假返回台南陪家人過節，並且上傳他和前總統爸爸陳水扁、前第一夫人、媽媽吳淑珍的「全家福」照。

陳致中在除夕夜，貼出爸爸陳水扁、媽媽吳淑珍等一家人合照。(圖/摘自 陳致中臉書)

陳致中1月31日除夕夜晚間，在臉書貼出他和爸媽及妻子黃睿靚的合照，並表示，2022這「疫年」年夜飯在台南吃，家常菜配著愛，寧靜中很幸福。陳志忠說，現在珍惜每一次與家人的團聚，感謝大家在工作崗位的付出，也感動台灣被世界肯定的那一刻。最後，陳致中也祝福大家新春如意、平安福氣。

陳水扁今天則在臉書發文表示「心平則美，除夕團圓。新的一年，諸事圓滿。」

對此，總統府副秘書長李俊俋在陳致中臉書留言表示「新年快樂，祝新的一年健康平安」、高雄市議員林智鴻也留言祝福「致中哥，新年快樂」。也有網友留言表示「祝阿扁總統、阿中議員新春快樂」、「姐姐什麼時候回家咧？」、「祝福全家新春愉快，福虎生豐，好運連連！」。

值得注意的是，年底將舉行九合一選舉，民進黨高市議員選舉預計4月初選，但地方早已打得火熱，日前傳出正國會推派議員人選狠踩陳致中選區地盤，導致父親陳水扁致電給立法院長游錫堃、前交通部長林佳龍一事。對此，陳致中今（25）日接受《震傳媒》專訪時駁斥，彼此沒有派系問題。

這疫年·年夜飯·在台南 家常菜配著愛·寧靜中很幸福 珍惜每一次與家人的團聚 感謝大家在工作崗位的付出 感動台灣被世界肯定的那一刻 致中祝你新春如意、平安福氣😊 由陳致中發佈於 2022年1月31日 星期一