上周五在蘋果亮眼財報激勵下終於收紅，本周持續有科技巨頭開出財報，包括Meta、亞馬遜以及Google母公司Alphabet，以及包括AMD、高通、英飛凌等半導體股開出最新一季財報，盤前美股期指走跌。隨著美股創下2020年3月股災後最差勁單月表現，美股周一(31日)開盤下跌百餘點，科技股走勢有撐，費半漲逾1%。

截至台灣時間31日晚間10點35分，道瓊工業平均指數下跌138.44點或0.40%、暫報34587.03點；標普500指數下跌0.37點或0.01%、暫報4431.48點；那斯達克指數上漲77.30點或0.56%、暫報13847.87點；費城半導體指數上漲41.38點或1.25%、暫報3344.77點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價上漲4.35%、暫報883.17美元；NVIDIA股價上漲2.13%、暫報233.27美元；英特爾上漲0.19%、暫報47.82美元；AMD股價上漲2.26%、暫報107.61美元。

台積電ADR股價上漲2.04%、暫報119.98美元；聯電ADR股價上漲3.45%、暫報9.60美元。

那斯達克指數較 11 月的高點紀錄收盤價下跌約 15%，即將迎來自 2008 年 10 月以來最糟糕的1個月，創下糟糕2022年開局。道瓊指數本月下跌 4.4%，正邁向 2020 年 10 月以來最糟糕的1個月，小型股羅素 2000 指數正處於熊市。