立法院修憲委員會日前初審通過18歲公民權修憲案，而修憲複決公投案是否應該與大選合併舉行，中選會主委李進勇表示，就按照制度來。對於執政黨不斷修改公投綁大選的遊戲規則，東華大學教授施施正鋒直言，要如何自圓其說呢？同時，看到某些學者選擇為政府辯護，施正鋒感到十分難過。

根據《憲法增修條文》第12條規定，修憲須經立委1/4提議，立法院院會討論，需立委總額3/4出席（85位立委）、出席立委3/4同意（64位），提出憲法修正案，公告半年後經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。因此，修憲複決公投是否綁大選，也成為各界關注的焦點之一。

施正鋒31日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，通常公投投票率會比選舉低，因為是對事不對人，當你有資源可以動員的時候，就有翻盤的機會，民進黨2019年將公投和大選強制脫鉤，就把遊戲規則改了，「我一直耿耿於懷」。

施正鋒指出，明年說要修憲，公投和大選又要掛在一起，「你要如何自圓其說呢？」政客可以亂講話，媒體也是附和，「側翼學者呢？我最難過的是，那些學者應該講的是知識真理才對，這次真的是相當相當難過」。施正鋒直言，若未來有一天，台灣2300萬人說要決定台灣前途，要向世人表達意見的時候，投票可能會很低，「他們這些人，知法玩法，把法律玩死了」。