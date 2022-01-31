除夕受到大陸冷氣團影響，全台溫度驟降，部分地區剩下10度低溫，好消息是沒有下雨，因此並未影響到出遊行程。從明天(初一)開始，冷空氣開始減弱，但由於華南雲雨帶影響，除了南部地區外，都會有局部雨勢。
氣象局預報員朱美霖指出，今天除夕(31日)入夜後，雖然冷氣團減弱，氣溫稍有回升，但由於華南雲雨影響，北部、東部會開始出現長時間降雨情形，中部地區也是多雲、局部雨勢的天氣型態。
朱美霖說，初二開始，水氣減少，中南部地區將會是較為晴朗的天氣，但到了初三，又會有鋒面通過，中半部以北與東部地區再度出現較長時間的降雨。到了初四、初五，水氣將會減少，但受到東北季風與大陸冷氣團的影響，北部地區將再度降溫，預估僅有13度，空曠地區甚至可能只剩10度，中南部地區雖然影響較小，但日夜溫差仍大。
朱美霖表示，受到華南雲雨區或鋒面通過影響，山區水氣充足，若溫度和水氣配合得宜，從初一開始到初三、四前後，高山地區都有可能下雪，但也提醒想追雪的朋友務必注意路面結霜。
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