松山區撫遠街公寓失火 警消救出70歲婦人 23:042022/01/31 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市松山區一處公寓火警，警消晚間救出70歲婦人，意識清楚不須送醫。（圖／民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市松山區撫遠街255巷，31日晚間10點多發生火警，警消獲報屋內有人，立即佈水線進入屋內搜索，10時38分救出1名婦人，意識清楚並未送醫。 據了解，報案民眾說看到屋內有人走到陽台，又返回屋內，10點35分立即派出4組警消搜索，38分救出70歲婦人，至於起火原因將後續調查。 警消表示，共出動18輛消防車、4輛救護車，66名警消到場，晚間10點45分撲滅火勢，無人送醫。 北京新增豐台三地為高風險地區 驚悚畫面曝光！婦人走在斑馬線上 遭小黃運將撞飛重摔 #松山 #撫順街 #火災 #失火 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹市供物資 6218人次街友受惠 04:102022/01/31 地方新聞 鹽埕新樂街夜市 過年再現搶租熱 04:102022/01/30 地方新聞 年前工作不順 男酒醉離家失聯 家屬急報案暖警助返家 14:072022/01/29 社會 暗夜不平靜！苗栗住宅火警 1男1女嗆傷送醫 11:192022/01/30 社會 樹林資收場除夕傳火警 幸無人傷亡 16:362022/01/31 社會 Omicron攪局 華爾街銀行甩不掉遠距辦公 10:112022/01/30 國際 新竹縣熱門景點預計大年初二湧人潮 走替代道路免壅塞 13:142022/01/29 生活 台南後壁走春遊農村 逛菁寮老街賞花海 18:332022/01/30 生活 盧秀燕送暖街友 贈快篩試劑防疫 04:102022/01/31 地方新聞 平安迎新年 消防署提醒：莫忘「人離火熄」「5不1沒有」 15:592022/01/30 社會 學生校外租屋！10點一定要注意 07:122022/01/30 房產達人 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。