北市松山區撫遠街255巷，31日晚間10點多發生火警，警消獲報屋內有人，立即佈水線進入屋內搜索，10時38分救出1名婦人，意識清楚並未送醫。

據了解，報案民眾說看到屋內有人走到陽台，又返回屋內，10點35分立即派出4組警消搜索，38分救出70歲婦人，至於起火原因將後續調查。

警消表示，共出動18輛消防車、4輛救護車，66名警消到場，晚間10點45分撲滅火勢，無人送醫。

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