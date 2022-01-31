中華台北代表團日前宣布不參加北京冬奧開閉幕式，但今天深夜臨時發布新聞稿表示，經過和國際奧會溝通，將做好各項防疫準備，並盡力克服航班困難，在兼顧防疫與團員健康的最大化原則下，依國際奧會建議，派員參加開閉幕式。

本報日前獨家報導，根據北京冬奧組委會官網的參賽名單顯示，我方代表團名稱仍是自1984年洛杉磯奧運會使用至今的「中華台北(Chinese Taipei)」，未受矮化。另據參加過北京冬奧會日前彩排人士指出，包括表演節目和運動員進場，第一個進場的，依照慣例是奧運發源地希臘，日本和中華台北兩個一先一後，隔了幾個國家之後是中國香港，身為東道主的中國代表團則是最後一個壓軸入場，應無遭矮化的顧慮。

新聞稿原文如下：

中華奧林匹克委員會（下稱中華奧會）近日多次接獲國際奧林匹克委員會（下稱國際奧會） 通知，要求所有 2022 年北京冬奧代表團都能配合派員出席本次開閉幕典禮。基於遵循奧林匹克團結的基本精神，及雙方長期良好互動及相互理解下，中華奧會近日與體育署等相關單位磋商後，在兼顧防疫與團員健康前提下，決定調整規劃，配合政策派員出席開閉幕典禮。

基於防疫及交通因素，我代表團原規劃將不派員參加開閉幕式，中華奧會於 111 年 1 月 29 日起，接獲國際奧會聯繫，對於奧林匹克憲章的涵義進行詳細的解釋說明，要求所有國家奧會應遵照奧林匹克憲章履行參與奧運會的相關責任，包含參加相關典禮。

針對原先擔心我方評估的航班及防疫議題，國際奧會理解本會表達因全球疫情帶來的疑慮，以及保護選手和團員健康的用心，但也請本會了解，國際奧會將全力協助，同時非常詳細說明國際奧會及北京冬奧籌備會對於本次冬運會在防疫上所做的周全準備，以確保賽會的安全舉辦，強調本會代表團得以在冬奧期間的閉環式賽事泡泡內安全運作（包含相關典禮活動）。

基於國際奧會於近日數度提供詳盡的說明，本於遵循奧林匹克團結的基本原則，以及雙方良好溝通及相互理解下，中華奧會允諾將再與代表團成員溝通，做好各項防疫準備，並盡力克服航班困難，在兼顧防疫與團員健康的最大化原則下，依國際奧會建議派員參加開閉幕式。

新聞稿網址：

https：／／www.tpenoc.net／news／beijing2022-team-tpe-participate-opening-and-closing-ceremony／