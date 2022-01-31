美國一名前新聞記者日前發布一則抖音(TikTok)影片在網路上瘋傳，鏡頭前她拿起麥克風彷彿重回以前播報新聞的景象。不過，接下來她說的「新聞」可是關於兒子的各種「罪狀」，有趣故事更引起廣大父母共鳴，短短一則影片幾天內觀看次數已突破2,800萬，網友也紛紛留言：「實在太有趣了…」、「開頭那個點頭，很基本、但也絕對不能少！」

前電視台記者蘇利文（Kayla Sullivan）這個月初上傳一支抖音影片，只見她身穿一席亮藍色洋裝，拿起麥克風講起話來的專業模樣，一切都相當游刃有餘。不過，仔細看架勢十足的她，拿的可不是正常的麥克風，而是兒子的玩具麥克風。接著說道：「好的，我是記者蘇利文，目前在我兒子的房間外面進行現場轉播。」然後開始揭發一連串關於兒子令她發瘋的無厘頭行徑。

「這次事件是關於一名2歲的恐怖份子，我可以確定他是我兒子，他在橄欖園餐廳(Olive Garden)狹持我。」

根據蘇利文報導指出，自己選擇「適當的預防措施」來避免陷入僵局。「我還帶了兒子最愛的餅乾，甚至冒了被其他媽媽打量的風險把iPad帶出門。」接著無奈的說：「即使是Cocomelon（美國知名兒童動畫）也無法阻止這場鬧劇。」她表示，兒子頑皮的拿起番茄醬把玩，正當服務生上前拯救她時，兒子竟然向服務生丟了一隻沾滿番茄醬的叉子。

蘇利文日前接受(NBC）今日秀（Today）節目訪談提到，每位父母親一定都是開玩笑的，因為我們都知道自己永遠不會與「恐怖份子」談判，但是，當你無所適從的時候，你會給孩子們Cocomelon。

「我愛我的孩子，我只對他說可愛的話。」蘇利文希望透過每一支影片傳遞正能量的育兒方式，並鼓勵在這條育兒之路遇到挫折的爸媽，給孩子足夠的寬容。最後她補充：「可能我沒能給他足夠的底線，或者沒能像預期應該表現的樣子更堅持一點。這些我都知道，我仍然在學習著。」