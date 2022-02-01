30歲女星鄭爽過去演出《一起來看流星雨》出道，去年她被舊愛張恒爆出代孕棄養、逃漏稅等黑料，經調查後懲罰出爐，包括逃稅及罰款後，鄭爽一共需上繳2.99億人民幣（約13億新台幣）的天價罰金，但她過往代表作都被下架，更被下令以後不可受邀上節目，在演藝圈的前程可說全毀，就在此事，另一名和鄭爽撞名，但是60年後出生的女星「大鄭爽」則出聲吐苦水，自稱是「苦不由衷」。

和1991年出生的小鄭爽不同的大鄭爽是1966年出生，今年56歲，據知她1985年參與歌舞劇《搭錯車》走紅，並得到中央文化部個人獎，1988年她演出電影《上海舞女》和《江湖妹子》，被同時提名大眾電影百花獎最佳女配角和最佳女主角，演技備受肯定，而真正讓她走紅的是演出央視版《水滸傳》中「扈三娘」，她的外型豔麗，化起古裝妝容讓人印象深刻。

大鄭爽年輕時也走清純路線。（圖／翻攝自微博）

被封為「最美扈三娘」的大鄭爽，不僅演技和氣質都比小鄭爽印象深刻，出生在瀋陽的她與小鄭爽是同鄉，據知小鄭爽的父母當年因是大鄭爽的粉絲，才將愛女刻意也取名為鄭爽，沒想到多年後卻為大鄭爽帶來困擾，但2010年後大鄭爽的作品量也減少，2014年演出《歡天喜地對親家》後便未再有新作品。

大鄭爽保養得宜，曾與名導張紀中再相聚合影。（圖／翻攝自鄭爽Angel微博）

曾有網友透露，大鄭爽工作上低調，連感情方面也是低調潔身自愛，曾有過兩段失敗感情，第一次是遇到男友移情別戀愛上自己的閨密，第二次則和男友論及婚嫁，卻在結婚前夕發現所託非人，驚覺男方私德不佳，設計騙取她錢財，兩人戀情便不了了之，導致56歲的大鄭爽選擇不婚不生，原以為可以平淡過一生，卻因小鄭爽掀起的風波讓她不得安寧。

大鄭爽發文吐苦水。（圖／翻攝自鄭爽Angel微博）

近年，小鄭爽的名聲和人氣幾乎壓過大鄭爽，星路原本備受期待，卻因代孕棄養爆粗口等證據流出，令她原本鏡頭前善良美好的女主角形象崩解，工作室一度被禁言。《新浪娛樂》報導，這一連串封殺小鄭爽的舉動讓大鄭爽也被誤傷，不少過去作品無故被下架，微博超話「鄭爽扈三娘」、「皇后鄭爽」還被查封，也難怪大鄭爽要在小鄭爽被罰的新聞曝光後留言哭訴：「我鄭爽真的是苦不言衷…再苦也要自己嚥下去」，粉絲也紛紛留言安慰。