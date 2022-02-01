隨著社群媒體的興起，越來越多女星、網紅靠著經營自媒體而受到大眾矚目，更有不少人因不吝嗇的在網路上展現火辣身材而爆紅，甚至推出性感寫真集。中時新聞網便委託「大數軟體Infominer輿情系統」為大家分析出2021年因推出性感寫真而使人氣飆升的9大女星，接下來就讓我們一同來回顧吧！

林莎（Lisa）

林莎因擁有甜美臉蛋與D罩杯的火辣身材而被網友封為「國民初戀」、「台版三上悠亞」IG吸引超過88萬人追蹤。2021年底她更推出個人寫真集《莎甜苦辣》在其中大方展現火辣身材，令網友看得臉紅心跳。

鄭家純（雞排妹）

鄭家純出道以來便以敢說敢言的嗆辣個性吸引大眾喜愛，加上她雖擁有清純臉蛋，身材卻十分性感火辣，讓她在去年初所推出的性感寫真年曆《同島一命》開賣後便大受歡迎。

郭鬼鬼（Angela）

被網友封為「雪乳戰神」的郭鬼鬼，以甜美臉蛋、白皙肌膚與G罩杯的魔鬼身材，受到網友們青睞，加上不定時在個人IG上釋出「胸懷大痣」的火辣搞笑影片，讓她追蹤人氣直線飆升，目前已超過70萬人追蹤。而她在2021年8月所推出的性感寫真《魔鬼與天使》中，則是大方脱掉上衣，幾乎半裸展現兇猛好身材，同樣受到網友一片讚賞。

巫苡萱

巫苡萱身為中職樂天桃猿「Rakuten Girls」的人氣成員，以天使美顏與D罩杯的火辣身材擄獲不少粉絲的心，也被網友封為「啦啦隊女神」，IG吸引超過76萬人追蹤。而去年推出寫真桌曆而大受好評的她，今年初也推出全新性感寫真《苡見鍾情》，令粉絲們興奮不已。

李恩菲（菲菲）

同樣也是啦啦隊女神之一的李恩菲，在職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員中，以洋娃娃般精緻臉蛋與勻稱纖細的完美身材比例大受網友的喜愛。而去年12月與好友孟潔一同推出閨密寫真的她，雖坦承是2年前就已拍好受到疫情影響才拖到現在才發行，但火辣的好身材仍讓粉絲大噴鼻血。

羽晴（Min）

就讀台藝大美術系的羽晴，因擁有甜美笑容與迷死人的超電雙眼，加上凹凸有致的火辣身材，讓她除了被封為「比基尼女神」外，IG追蹤人數更超過36萬。而去年9月推出首本寫真集的她，曾透露這次的拍攝作品，是她有史以來最大的尺度，吸引不少網友購買。

Yuri（陳怡叡）

樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員之一的Yuri，因天使臉蛋和魔鬼身材的女神外貌，獲封為「地表最正啦啦隊女孩」，轉戰演藝圈後仍經常在IG上放送福利辣照，讓她人氣居高不下。2021年8月她也推出性感寫真《YURI：陳怡叡的南島寫真》在其中穿上多套比基尼展現火辣好身材，讓粉絲們大飽眼福。

甜心Q匠

在模特兒圈已有9年資歷的性感網紅「甜心Q匠」，以亮麗外表與飽滿E罩杯的火辣好身材，在網路上受到矚目，她甚至還在去年的JKF百大女郎中奪下后冠。去年8月她也推出半裸淋浴寫真，大尺度的畫面讓不少人看了血脈噴張，也讓她再度爆紅。

小百合（Sayuri さゆり）

擁有「最佳日本女友」稱號的日籍藝人早川小百合，來台灣打拼4年，以甜美臉蛋與傲人的上圍曲線逐漸受到矚目，加上可愛的口音與幽默的主持風格，讓她逐漸打開知名度。之後小百合便在2021年11月趁勢推出同名寫真，藉此打響名號。