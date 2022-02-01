演藝圈「明星夫妻檔」始終是眾人關注焦點，甚至因為是明星，會被以更嚴苛的標準檢視，因此不是每段婚姻都被奉為一段佳話，連紅到好萊塢留名的「功夫皇帝」李連杰，當年風光迎娶美艷星妻利智進門，得到的卻是媒體10字狠毒酸爆。

李連杰與利智結婚20年，生了2個女兒，如今孩子長大了，學業、美貌兼備，被讚遺傳女神母親好基因，而這段看似幸福美滿的婚姻，對另一個女人來說卻是一段血淚，在利智之前，李連杰有過一段婚姻，女方是他的同門師姐黃秋燕，生得非常清秀美麗，李連杰自小被送進體校練武術，大他2歲的黃秋燕非常照顧他，兩人除了是感情深厚的同門師姐弟，也是彼此的青梅竹馬。

黃秋燕曾回首跟李連杰的過往，曾說過跟兩人一起練功了20年，感情是自然發展而成，婚後生活雖然平淡不太浪漫，但跟老公在一起很開心，讚李連杰「脾氣和性格都蠻好的」，之後黃秋燕隨丈夫移居美國，迎接女兒出生，黃秋燕就在異鄉邊顧孩子邊學英語，沒想到安穩的生活接著起了波瀾。

李連杰前妻黃秋燕(右)，左為同戲男星溫兆倫。(資料照片／龍祥提供)

1989年，李連杰與利智合作拍了《龍在天涯》，對她一見鍾情，他曾對媒體表示，遇見利智後，才知道那種愛「可以讓我付出一切名利、地位甚至生命，有種豁出去的感覺」，但他的第一段婚姻，並沒有給他這種感覺，因此覺得自己當初並不了解什麼是愛，於是李連杰對元配黃秋燕提了分手，1990年兩人離婚，這帶給黃秋燕巨大的痛苦，畢竟20多年的感情不是這個簡單就能畫下句點，一開始她還試著跟李連杰通電話保持聯繫，希望愛情沒了，至少能保住朋友關係。

但李連杰離婚一轉身，就瘋狂追到了利智，兩人交往長達10年，在1999年於美國洛杉磯舉辦盛大的婚禮，因為他離婚時已經成名，眾人皆知他與黃秋燕那段婚姻，因此外界是諸多負面批評，港媒甚至毒舌寫出「情義千斤不敵胸前四兩」，十字狠酸李連杰，只嘆感情這種事南分對錯，只有當事人才能下定論。