燒烤這種美食，全球各地都有，可以當大餐也可以當小吃，可說男女老少都喜愛。不過要是跟不熟的朋友、同事，或是有好感的對象，有3道菜就算再喜歡也忍著別點，否則吃完可就尷尬了。

金針菇配烤肉好吃，但容易塞牙縫。（示意圖，達志影像/shutterstock）

第一道菜是金針菇。金針菇可是不少人吃燒烤必點的美食之一，為什麼不能點？因為金針菇一不小心就會塞牙縫，要處理就得遮遮掩掩，不然就是去洗手間，避免麻煩，還是別點為妙。

第二道是韭菜。跟金針菇是一樣的道理，雖然咬起來爽脆，和燒烤肉品特別搭配，但是，也是個容易塞牙的食物，而且韭菜是綠色的，特別明顯。

第三道是茄子。也許很多人想不透，烤茄子會有問題嗎？其實問題不在茄子本身，而是配料，因為茄子沒有什麼味道，因此燒烤茄子多半會刷上醬料或是沾醬，而這些醬裡面多半會加上蒜來調味。大家都知道，蒜跟烤肉也是絕配，怎麼吃怎麼香，但是，吃完之後的「口氣」，就是尷尬啊，所以說，跟不熟的人一起，或是喜歡的人一起，還是忍耐忍耐吧。