我們先從一個故事開始。

2021年6月，一名男子在香港遭遇搶劫。警察趕到現場，問被搶走了什麼。他說：「晶片」。搶走了14箱，價值500萬港元。

這是我人生中第一次聽說，有劫匪不搶金店，搶晶片。

2021年，晶片，的確要比黃金貴。我的學生羅小珣，她的工作之一，就是幫客戶滿世界找晶片。她告訴我，其中一枚晶片，今年3月中旬的價格是179元。到了下旬，你猜漲到多少？1142元！

為什麼會漲成這樣？因為嚴重缺貨。那為什麼會嚴重缺貨呢？因為新冠肺炎疫情。

但是，疫情影響餐飲行業、旅遊行業等都可以理解，疫情怎麼還會影響晶片行業呢？

當時，誰也想不到。但現在以馬後炮的視角來看，從新冠肺炎疫情，到晶片缺貨，其實經過了3個傳導因子：消費電子爆發→工廠謹慎擴產能→恐慌性囤貨。

因為疫情，大人在家辦公，孩子在家上網課。以前一台電腦就夠用了，現在得每人一台。所以，電腦出貨量同比暴漲了73.49%，電腦周邊設備出貨量也一起增長。

路由器同比增長了29%，滑鼠31%，鍵盤64%，耳機134%，顯示器138%，網路攝影機179%。

而所有這些設備裡，都要用到晶片。晶片開始缺貨。

缺貨？那就加班加點生產。加班加點都來不及？那就再擴一條生產線，增加產能。

其實沒那麼簡單。我們常說產能爬坡，但是，那個在爬坡的，是穩定增長的需求。產能不會爬坡。

產能只會爬樓梯，這一個大步子邁下去，需求能跟得上來嗎？大家普遍預測，等疫情真的結束，這個「瘋狂」的需求量會銳減。所以，工廠不敢貿然擴產能。

那怎麼辦？

為了防止晶片缺貨導致停產，大量廠商開始恐慌性囤貨。不少品牌提前買足了3個月的晶片量。甚至有人開始囤6個月、12個月的量。

越囤越缺貨。

2021年3月，雷軍說：不僅是手機晶片，全球無論什麼晶片都缺貨，而且這種缺貨的狀態可能持續兩年。

晶片行業，一個聰明人密度如此之高的行業，在環境發生巨變時，居然所有人都束手無策。不管你怎麼努力，似乎都是困難比辦法多。

但是，環境的巨變，是不是只會給人出難題呢？當然不會。

有一個叫宋婷婷的小姑娘，今年19歲。大一下學期，她成立了一家外貿電商公司，半年，收入500萬元。

她是怎麼做到的？就是面對海外採購商，做跨境直播。

可是，一個19歲的新手，是怎麼做到一創業就如魚得水的？因為她所進入的行業，外貿電商，遭遇了爆發式的增長。

2021年，我碰到阿里巴巴國際站的總經理張闊，他告訴我一個資料，2021年第一季度，中國跨境貿易總額，相對於2019年第一季度，不是2020年，是疫情前的2019年，跨年同比，增長了將近300%！

外貿電商的巨大增長，也是這個原因：疫情。

從新冠肺炎疫情到外貿電商爆發式增長，中間其實也經過了3個傳導因子：全球需求下降→全球供給下降得更厲害→復工的中國供應鏈填補剪刀差。

因為疫情，大家不出門、不花錢了，全球需求確實隨之下降了。但也因為疫情，員工放假，工廠關門，全球的供給下降得更厲害。這個剪刀差，是當時中國外貿面臨的巨大機會。

跨境收銀機構XTransfer公布的「中小外貿企業競爭力指數」顯示，2020年4月，中國的外貿競爭力指數，陡升到77.9。

另一條是菲律賓的一家官方機構，駐華貿易投資中心公布的資料。2020年4月，菲律賓的商品出口，同比下降了41.3%！

菲律賓只是其中的一個代表，全球的供給都在銳減。而這時，中國供應鏈正在快速復工復產。這中間的剪刀差，就變成了機會，砸向了外貿電商。

現在我們回過頭來看。

同樣的疫情，卻導致了兩個行業截然不同的結果：晶片行業的缺貨，和外貿行業的爆發。

同樣的疫情，甚至導致了兩個人截然不同的命運：一個靠打劫晶片，搶了500萬港元；一個靠外貿直播，賺了500萬元。

《道德經》裡有句話：天地不仁，以萬物為芻狗。其實天地無所謂仁慈，它只是按照自己的路徑變化。晶片行業因變化而水深火熱，外貿行業因變化而一飛沖天。

那麼，誰才能在變化裡活下去呢？打個比方，最適合的才能夠生存，就像「達爾文雀」。

1835年，一位博物學家坐著一艘叫「貝格爾號」的船環遊世界。當他們的船來到南美洲一片叫加拉帕戈斯的群島時，停留了大概一個月。

這片群島離南美洲1000公里，與世隔絕，所以有很多令人驚訝的生物，比如平塔島象龜、海鬣蜥、軍艦鳥、藍腳鰹鳥等。但是，要論最「著名」的，其實是一種體貌平平無奇，看上去也沒什麼神奇能力的雀。

這種雀之所以知名，是因為這位博物學家從不同島嶼上收集了十幾隻這種雀的標本，交給著名鳥類學家研究後，發現它們的喙部(也就是嘴)，形狀差別很大。

有的雀，喙部又厚又硬，這是因為它要在地上撿食堅果。有的雀，喙部又尖又細，這是因為它要啄食樹木裡的蟲子。有的雀，喙部不緊密貼合，還微微向內彎，這是因為這樣更方便吃花蜜和昆蟲。

雖然這些雀的喙部如此不同，但它們有很近的親緣關係，它們源自同一個祖先。

這個有趣的現象啟發了另一位博物學家。1859年，也就是探訪加拉帕戈斯群島24年之後，他出版了一本曠世巨著：《物種起源》。在這本書裡，他提出了著名的進化論。他就是查爾斯‧勞勃‧達爾文。

進化論改變了人類看待自己的方式。後來，這片啟發達爾文提出進化論的加拉帕戈斯群島，被稱為「進化島」。而這種根據環境變化不斷進化的雀，又被稱為「達爾文雀」。

生命科學家王立銘老師說過，進化論是地球上唯一可靠的成功學。說得太對了。

成功，一定是因為我們做對了什麼。但是，面對天擇邏輯的複雜性，我們其實並不知道什麼是對的。所以，什麼是進化的力量？

進化的力量，就是用海量的物競，應對複雜的天擇的力量。

面對真正複雜的變化，100只隨機變異的雀，都認為自己給出的是正確答案，證明過程看上去都無懈可擊。但是，正確答案只有一個─是那隻做對了新題的達爾文雀給出的。

(晉耳／摘自微信公眾號「劉潤」，本刊節選，圖／喻梁)

本文作者:劉潤

(本文摘自《讀者雜誌02月號》)