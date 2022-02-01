送禮就要送健康，市面上各類型保健品、健康食品成了年節伴手禮的首選。近年最火紅的紅麴、魚油、雞精等，都入列民眾最常購買的保健品項中。只是許多保健品會與部分慢性病藥物引發交互作用，若是沒能清楚區分，只怕還沒能獲得保健品宣稱的療效，就先受到交互作用的傷害。

財團法人藥害救濟基金會提醒，若已知受禮者家有兒童或有固定服用藥物等特殊族群，務必要慎選健康伴手禮。

(資料來源/財團法人藥害救濟基金會)

藥害基金會強調，許多民眾認為只有藥品才會產生副作用，健康食品及保健食品很溫和，不會傷身，其實這是錯誤觀念。

健康食品及保健食品多數已經經過濃縮、萃取等加工程序，濃度已高於天然食物，多食無益，尤其是患有特定疾病及固定服用藥物民眾，如要補充保健類或健康食品，最好先詢問醫療專業人員，依照個人身體狀況及需求來選擇。

除此之外，即使維生素與礦物質是維持生命所需營養素，但若抱著「有病治病，沒病強身」或「有吃有保庇」的迷思，導致可能攝取過量卻渾然不知。

要提醒的是，若是服用保健食品或健康食品後，出現皮膚紅疹、搔癢、拉肚子或其他身體不適症狀，應立即停止食用及就醫，並且明確告知院方所服用的品項與藥物，才能盡快確認原因，避免造成難以逆轉的傷害。