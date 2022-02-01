天氣逐漸回暖，心也暖暖的！1名懷孕34周的孕婦進入滿人的捷運車廂後，走在車廂間想找空位站著，先是被1對80歲多歲老夫妻喊「妹妹來！這裡給你坐！」之後又有另名阿姨讓座，最後該對老夫妻直接伸手輕輕拉她，她坐下後哭了出來，PO文說「為什麼世界上的人都這麼溫暖啦」。

該孕婦在Dcard上發文，她目前已懷孕34周，日前自己出門搭捷運，走進車廂後發現沒位置，於是慢慢走到較少人的車廂站著，一路上都能感受到旁人投以「你還好嗎」的眼光，之後1對目測80歲多歲的老夫妻對她說「妹妹！來啦！這裡給你坐啦！」正當她感動之際，又有另名60多歲阿姨說「來啦！你來坐我這邊！」

懷孕34周的孕婦進入滿人捷運車廂後，被80歲多歲老夫妻喊「妹妹來！這裡給你坐！」之後又有另名阿姨讓座，最後老夫妻直接伸手輕輕拉她，讓她哭了出來。（翻攝自Dcard）

該孕婦說，她最後選擇走向60多歲阿姨，沒想到該對老夫妻伸手拉住她的手讓她坐下，「我一整個心跳加速，然後…就哭出來了」，她事後將當天溫暖的際遇寫下PO文「為什麼世界上的人都這麼溫暖啦嗚嗚」，她說當天至少說了100次的謝謝，還遇到另1對夫妻讓她排隊在前面、為她找位置。

該孕婦說「真的好感謝在懷孕後期情緒會被放大100倍，遇見這些人，我會努力把我的寶寶教育成1個充滿愛和溫暖的孩子」；其他網友留言「準媽咪辛苦了」、「暖暖的」、「為什麼我也跟著想哭」、「好感動喔，就算不是因為孕期的一百倍情緒我也相信你平常就是一個超有愛懂得感恩的女孩」。