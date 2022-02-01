數學對許多人而言艱澀難懂且十分沉悶，但在美國卻有一對夫妻以數學破解樂透，然後在10年間，藉此大賺2600萬美元（折合新台幣約7.2億），即便當地政府發現事有蹊蹺，連忙關閉彩券展開調查，但也因查無不法而無可奈何。

每日郵報報導，美國密西根州的塞爾比夫婦（Jerry Selbee and Marge），現年80歲的塞爾比畢業於西密西根大學（Western Michigan University）數學系，2003年發現一款叫「Winfall」的彩券，只要透過基礎數學就能破解。

報導指出，「Winfall」有「下滾（roll down）」的規則，當頭獎金額累積到一個程度，就會將錢分攤到二獎以下的獎項；若6個號碼全中，即可獲得500萬美元頭獎，如果當期沒人中獎，就會將獎金分配到中3至5個號碼的人，所以小獎的獎金也會增加。

賽爾比透露，所有數字長時間中獎機率會趨於相近，以往的冷門號碼未來出現機率會增加。為了驗證推測，起初他購買3600美元的彩券，開獎後獲得6300美元，相較投入成本幾近翻倍，之後再花8000美元購買彩券，同樣贏得翻倍的獎金。

從那時起，賽爾比不僅每天研究彩券，還邀請親友合資成立專研彩票的公司GS Investment Strategies，雖然後來因「Winfall」太少人購買而停售，不過他們轉戰到性質相似的另一款彩券「Cash WinFall」，每天花10小時人工兌獎，藉此大賺2600萬美元。

當地政府發現此情況後，擔心彩券遭人為操縱，關閉「Cash WinFall」後展開調查，但因查無不法，且中獎機率並無受大額下注影響，認定賽爾比夫婦為合法獲利。