YouTuber白癡公主是出名的無厘頭、不按牌理出牌，直率的她，總自稱是A減、痴痴、小雞、貧乳界女神，白癡公主總是維持纖瘦身材，對此，白癡公主表示她沒有特別維持體態，笑說自己是吃不胖的體質，不過談到私下和鏡頭前的差別，白癡公主則坦言，自己在鏡頭前「會比較皮一點，展現誇張的一面」，希望影片能讓觀眾看得開心。

白癡公主一直以來都維持纖瘦身材，不免讓人好奇她如何維持，白癡公主則表示她沒有特別維持體態，認為可能是遺傳、體質關係「從小到大食量都特別小，真的是吃不胖」，不過白癡公主也提到，她從去年開始就約束自己要健康飲食和運動，她以前只愛吃澱粉類，現在白癡公主則是不喝含糖飲料，並養成運動習慣，目前已維持1年了。

白癡公主在鏡頭前努力表演，希望能讓觀眾看得開心。（圖／取材自白癡公主臉書）

談到私下和鏡頭前的差別，白癡公主則表示，最大變化莫過於，有鏡頭拍就會想表演，把有趣的地方呈現出來，她笑虧自己：「私下還是偏白目個性，主要還是要看場合，在家人、熟識朋友會比較皮一點，不熟的人就會安靜」，白癡公主也提到，她在鏡頭前會被覺得誇張，不過她其實是展現頑皮的一面，希望影片能讓觀眾看得開心。

白癡公主經營頻道已將近12年，拍片、演戲、音樂作品等都有涉略，白癡公主則表示，如果能夠當一輩子的Youtuber當然很好，不過熱愛拍片、做節目的她，其實就算不露臉，轉當幕後製作也不排斥，白癡公主說，不一定是Youtube平台，只要能朝製作節目的方向前進，她還是會在電視、電影、新媒體圈活耀，加上白癡公主日前剛拍完恐怖電影《鬼天廈》，她也提到，自己會積極朝製作人、Youtuber或是演員等領域多元發展。