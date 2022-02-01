「大O」奧斯卡羅伯生（Oscar Robertson）是聯盟史上有名的數據狂，他打了14季NBA，留下總得分26710（第15）、總助攻9887（第8）、總籃板7804（第87）、大三元181次（第2）的個人紀錄。

依據NBA官網描述，羅伯生可以說是很神秘的一個球員，他1960年進入辛辛那提皇家（現在的沙加緬度國王），1974年退役，沒幾個人真的親眼看過他打球，不管是在現場或電視轉播。一般人看到羅伯生，都是在各項數據榜單上看到，最為人知的是他在生涯第2個球季就寫下場均30.8分、12.5籃板、11.4助攻的平均大三元數據，事實上他生涯前6個球季的平均就是大三元了。

羅伯生是身高196公分的高個子控衛，他的181次大三元一度被認為是最難追趕的紀錄。1980年代的天王巨星魔術強生停在138次，精通十八般武藝的奇德（Jason Kidd）也停在107次。最後是2016-17球季的韋斯布魯克（Russell Westbrook）才終於重現平均大三元的歷史紀錄，當時羅伯生親自握手恭賀韋斯布魯克。

2021年，韋斯布魯克突破181次大三元的紀錄，正式成為史上第一。羅伯生開玩笑說：「早知道大家這麼重視大三元，我應該會拿下更多次吧。」無論最後這個紀錄屬於何人，羅伯生都是開創這種全能球風的先驅者。

羅伯生在1971年公鹿隊拿下生涯唯一的總冠軍，那時隊中主力是有名的「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），該年的整個季後賽公鹿只輸了2場，並在總冠軍賽4戰橫掃巴爾的摩子彈（現在的華盛頓巫師）。